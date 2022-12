Stade Brestois Mercato : Le SB29 boucle une signature en défense

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 12:24

Après une première partie de saison délicate en championnat, le Stade Brestois boucle une précieuse signature en défense.

Actuellement 16e de Ligue 1, le SB29 a vécu quatre premiers mois assez compliqués et va devoir se reprendre pour rester dans l'élite en fin de saison. En interne, il y a eu du mouvement avec l'éviction de Michel Der Zakarian le 11 octobre dernier, immédiatement remplacé par Bruno Grougi qui a eu la lourde responsabilité de remettre le Stade Brestois sur de bons rails. Depuis, les joueurs bretons ont enregistré deux victoires, contre deux défaites et un nul en 6 matchs de championnat, et sont passés de la 20e à la 16e place du classement. La trêve était donc particulièrement attendue sur la pointe bretonne, aussi bien par le coach que par les dirigeants qui ont pu d'ores et déjà travailler sur le prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Stade Brestois Mercato : Kenny Lala, première recrue du SB29

Joueur bien connu du championnat de France pour son glorieux passage au RC Strasbourg de 2017 à 2021, Kenny Lala s'est officiellement engagé avec le SB29 où il signera son contrat le 1er janvier prochain, lors de l'ouverture du prochain mercato. Joueur de l'Olympiakos depuis 2021, le latéral droit a rompu son contrat avec le club grec et intègre dès aujourd'hui le groupe brestois pour prendre part aux entraînements avec le reste de l'équipe. Si l'ancien strasbourgeois s'est quelque peu perdu en allant en Grèce, son talent est indéniable et il pourrait grandement apporter au Stade Brestois. Lors de la saison 2018-2019 avec le RCSA, Kenny Lala avait aligné 6 passes décisives à la moitié du championnat, faisant de lui le meilleur passeur des cinq grands championnats européens à la mi-saison.