FC Barcelone Mercato : Messi prend une décision fracassante

Publié le 21 décembre 2020 à 11:00

Le feuilleton Lionel Messi va animer le mercato pour les semaines et les mois à venir. Depuis cet été, l'avenir de l'Argentin au FC Barcelone est en suspens et, même s'il est resté une saison de plus dans son club de coeur, les rumeurs sur son départ prochain ont été relancées par les propos de Neymar sur sa volonté de rejouer avec son ami et ancien coéquipier. Le PSG est sur les rangs.

Le FC Barcelone vraiment dans le dur

Le FC Barcelone a-t-il déjà pris trop de retard sur ses concurrents pour le titre en Liga espagnole ? Huit points (et un match en moins) derrière le leader, l'Atlético de Madrid, le Barça n'a pu faire mieux qu'un nul (2-2) sur sa pelouse face à Valence ce week-end. Les Catalans de Ronald Koeman ne trouvent pas la solution dans le jeu et leur deuxième place, derrière la Juventus, dans leur groupe de Ligue des champions leur a infligé un huitième de finale à très haut risque contre le PSG en février. L'avenir de Lionel Messi est au coeur des inquiétudes des dirigeants barcelonais. Depuis la sortie de Neymar, après le match à Manchester United (3-1), qui a déclaré vouloir absolument rejouer avec la star argentine, un départ est pressenti et le Paris SG tient la corde pour offrir une dernière aventure au sextuple Ballon d'Or.

Lionel Messi a décidé de son avenir

De jour en jour, l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone se précise. Pour l'Argentin, qui n'a plus que six mois de contrat avec son club, pas question de prolonger, comme le révèle Don Balon. "Lionel Messi n'est pas enclin à écouter une proposition de prolongation de contrat", écrit le média espagnol. Et l'élection pour la présidence du FC Barcelone, qui a lieu le 24 janvier, n'y changera rien. L'Argentin n'attend aucun signe de la part du club qui, de toute façon, est dans l'attente pour une grande partie du mercato hivernal à cause de cette élection. L'avenir de Lionel Messi s'éloigne donc encore un peu plus du Barça, pour se rapprocher du PSG. Toujours selon la presse espagnole, les deux parties discuteraient déjà et un accord salarial aurait déjà été trouvé. Il ne devrait pas falloir patienter très longtemps pour voir Messi fouler de nouveau les pelouses au côté de Neymar.













Par Matthieu