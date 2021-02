FC Nantes : Kombouaré répond aux rumeurs de vente

Publié le 18 février 2021 à 14:40

Depuis plusieurs jours la question de la vente du FC Nantes revient avec insistance, on évoque dans la presse un projet de reprise monté par l'ancien joueur du club, Mickaël Landreau. Ce jeudi en conférence de presse avant le match contre l'Olympique de Marseille, Antoine Kombouaré a répondu aux rumeurs concernant la vente du FCN.

Un vaste chantier au FC Nantes

Après une longue période de disette, le FC Nantes a enfin renoué avec la victoire dimanche dernier face à Angers (3-1), notamment grace à des buts de Moses Simon, Imrane Louza et Kader Bamba. Une performance courageuse des Canaris qui ont montré sur le terrain leur motivation pour sortir de la crise sportive. Si ce succès n'a pas eu de conséquences sur le classement, le FCN reste barragiste, les trois points décrochés ont leur importance. Après le passage raté de Raymond Domenech sur le banc à la Maison Jaune, les Nantais semblent mieux repartir avec Antoine Kombouaré, venu en " pompier " pour tenter de maintenir le club en Ligue 1 la saison prochaine.

Antoine Kombouaré qui avait qualifié ses joueurs de mauvais lors de sa présentation officielle, a tenu ce jeudi en conférence de presse avant le match contre l'OM (samedi 17h), à clarifier ses propos : " Il y a eu de bonnes choses sur ce match (contre Angers, ndlr), mais souvenez-vous quand je suis arrivé. On a dit que j'avais dit que les joueurs étaient mauvais. Ils sont mauvais parce qu'ils sont 18es, a précisé l'entraîneur. Mais si je suis venu ici, c'est parce que je pense qu'il y a de la qualité. Il y a de bons joueurs capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent", a-t-il confié. Pour tempérer plus ses propos, l'ex-coach du TFC a tenu à exprimer sa satisfaction concernant les progrès du groupe, qu'il constate aux entraînement : " l faut travailler pour confirmer ce que je vois. Il y a un groupe capable de gagner des matchs. Ça demande de l'investissement dans le travail, de la rigueur dans tout : ça passe par les horaires, l'alimentation, le repos. Il faut être capable de répéter les efforts. Je suis un entraîneur exigeant et qui a du tempérament, mais je parle avant tout de stratégie et de tactique avec mes joueurs. Je ne veux pas voir une équipe qui subit sur le terrain. Je veux voir des joueurs actifs et dynamiques", a-t-il insisté.

Une vente du FCN n'inquiète pas Kombouaré

Concernant les bruits qui circulent à propos de la vente du FC Nantes, Antoine Kombouaré a préféré balayer la question d'un revers de main : " Ce qu'il se passe à l'extérieur ne doit pas impacter le travail des joueurs et surtout ne pas être une excuse, a souligné l'entraîneur. Je peux comprendre, je ne suis pas né de la dernière pluie, aujourd'hui en France à part le PSG et peut-être Lyon, tous les clubs sont susceptibles d'être rachetés ou vendus. Ça fait plusieurs années que j'entends ça. Mais ce que j'ai dit aux joueurs, à propos de ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est que cela n'impacte pas leur travail et que cela ne soit surtout pas une excuse. C'est très important de garder mon énergie sur les résultats. On a un match samedi à Marseille, c'est ce qui me préoccupe l'esprit. Si (le président Waldemar) Kita a envie de vendre, je ne sais pas. C'est le cadet de mes soucis, très honnêtement ", a conclu Antoine Kombouaré.

Aux dernières nouvelles, Mickaël Landreau, l'ancien de Nantes, travaillerait sur un projet de reprise du club, rapportait France Football mardi. L'ancien gardien de but précisait cependant, qu'un tel projet ne serait pas réalisable dans l'immédiat : " Aujourd'hui je n'ai rien à dire de particulier, dans cette période ce ne serait pas respectueux par rapport aux difficultés que rencontrent les présidents de clubs. Si je devais communiquer avec une personne, ce serait avec Waldemar Kita lui-même. Mais pour l'instant, c'est impossible ", avait-il confié.













Par Hind