Vente OM : Eyraud lâche du très lourd sur le rachat du club

Publié le 22 décembre 2020 à 10:30

Le dossier Vente OM n'a pas fini de faire couler de l'encre cet hiver, alors que Mourad Boudjellal était revenu sur le devant de la scène début décembre, avec une position très agressive sur le rachat de l'Olympique de Marseille. Déjà renvoyé dans les cordes par Bernard Tapie, l'ancien patron du RC Toulon a reçu une cinglante réponse du président marseillais, Jacques-Henri Eyraud.

Vente OM : Jacques-Henri Eyraud catégorique

Mourad Boudjellal n'a eu de cesse, lors de la campagne de promotion de son livre sorti début décembre, de déclarer sa volonté de boucler le dossierVente OM sous peu. "Le but, c’est que tout ça arrive bien… Tôt ou tard, Frank McCourt vendra. Ce n’est qu’une question de temps. Et je vous l’ai dit, je suis patient, ça se fera… L’intérêt de McCourt, c’est de vendre. Sinon, il va creuser un gouffre financier. Avec son stade vide de 67 000 places, les problèmes de paiement de Mediapro, etc...", avait déclaré l'ancien président du club de rugby de Toulon. Il avait également fait part d'offres déposées sur le bureau du propriétaire de l'OM, dont une de 200 millions d'euros.

Au micro de France Bleu , le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a clairement renvoyé Mourad Boudjellal dans les cordes quant à la Vente OM. "Oui, je crois que tout journaliste sérieux a su qu’on était dans la supercherie et l’imposture, a lâché Eyraud. Je n’ai pas envie de parler de cela et il (Boudjellal, ndlr) ne le mérite pas. Il n’y a jamais rien eu. Ça s’appelle de la déstabilisation et ça se réglera devant les tribunaux." Pour rappel, l'OM a attaqué en justice Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi cet été, impliqués, selon le club, dans une "campagne de déstabilisation".

L'OM n'est définitivement pas à vendre, selon Eyraud

Bernard Tapieavait déjà sèchement recadréMourad Boudjellal il y a quelques semaines. L'ancien patron de l'OM avait repris de volée l'homme d'affaires de 60 ans, dans La Provence : "Ce que fait Boudjellal, ce n'est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d'un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'il est interdit de faire. Ce qui est interdit, c'est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c'est que le club soit à vendre, la deuxième, c'est que vous ayez les moyens de l'acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l'OM affirme qu'il n'est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l'offrir." Jacques-Henri Eyraud a en effet affirmé que le dossier Vente OM était clos : "Pas de vente maintenant ou plus tard ? Non." Ce n'est pourtant pas ce que tout le monde croit savoir...













Par Matthieu