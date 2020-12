ASSE Mercato : Gabard, le nouveau stéphanois a de l'ambition

Publié le 23 décembre 2020 à 12:40

L’ ASSE a confirmé la signature d’un jeune joueur issu de son centre de formation, comme nous l’avions annoncé vendredi dernier. Le milieu de terrain de 20 ans a paraphé un contrat de trois saisons avec son club formateur.

ASSE : Baptiste Gabard tient son premier contrat pro

Comme pressenti, l’ ASSE a offert un premier contrat professionnel à Baptiste Gabard. Ce dernier a signé un bail qui le lie à l’AS Saint-Étienne jusqu’à fin juin 2023. Le milieu défensif a convaincu Claude Puel avec la réserve des Verts, mais également lors des entraînements auxquels il a participé avec le groupe professionnel. Le palier du professionnalisme franchi, Baptiste Gabard rêve désormais de se faire une place au sein de l’équipe stéphanoise en Ligue 1. « Je suis très heureux et très fier de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. C'est la récompense de nombreuses années de travail, mais ce n'est qu'un début », a-t-il confié, sur le site internet de l’ASSE. Et le néo-pro d’ajouter : « j’ai hâte de poursuivre ma progression pour un jour, je l'espère, réaliser mon rêve et jouer à Geoffroy-Guichard ». Pour finir, le joueur de 20 ans « espère rendre à Claude Puel la confiance qu'il lui a donnée ».

Qui est Baptiste Gabard ?

Baptiste Gabard est un milieu de terrain récupérateur. Il a rejoint l’académie de l’ASSE il y a onze ans, en 2009. Il avait démarré dans la catégorie des U9. Avant d’intégrer l’école de foot des Verts, le Stéphanois avait fait ses premières classes à l'ES Veauche, comme Dylan Chambost, milieu offensif de 23 ans, formé aussi à l’AS Saint-Étienne et évoluant à l’ES Troyes AC depuis l’été 2019. Baptiste Gabard a été capitaine avec les U17 Nationaux et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019. La pépite issue du groupe de Razik Nedder en National 3 a disputé ses premières minutes de jeu avec l'équipe professionnelle de l’ASSE lors du match amical face à Grenoble, le 13 novembre dernier (3-2), pendant la dernière trêve internationale.













Par ALEXIS