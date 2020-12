Ligue 1 : AS Monaco - ASSE, les clés de cette belle affiche

Publié le 23 décembre 2020 à 14:55

L'une des plus belles affiches de ce mercredi opposera l'AS Monaco qui recoit l'AS Saint-Etienne pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Les clés de cette rencontre qui compte énormement pour l'ASSE comme pour l'ASM.

AS Monaco, SOS régularité

A croire que le classement ne voudrait plus rien dire dans la Principauté. Neuvièmes la saison dernière après une saison cataclysmique entre Leonardo Jardim puis Robert Moreno, l'intronisation de Paul Mitchell en qualité de directeur sportif cet été a apporté du nouveau sur le Rocher. Choisissant Niko Kovac au poste d'entraîneur, les problèmes défensifs persistent néanmoins à Monaco même avec le coach croate. Pourtant, l'AS Monaco, qui a misé sur Axel Disasi en défense cet été et qui lorgne sur un milieu au mercato d'hiver, se saborde à cause d'erreurs individuelles. On en compte six qui ont mené à un but depuis le début de saison mias Kovac assure des progrès dans l'avenir : "On doit travailler pour réduire les erreurs. Il y a eu des hauts et des bas mais on a progressé. Même si on a encore besoin d’un peu de temps, on est sur le bon chemin." Encaissant 23 buts cette saison, les Monégasques ont mis fin à l'hémorragie ce week-end en allant gagner à Dijon (0-1) après trois défaites de rang. L'AS Monaco compte bien enchaîner contre l'ASSE, mais devra faire sans Golovin, Fabregas et Lecomte absents sans oublier la suspension du milieu Youssouf Fofana, souvent titualire dans l'entrejeu. Le jeune Eliot Matazo (18 ans) devrait être ainsi titularisé.

Composition probable AS Monaco (4-4-2) : Mannone - Henrique, Disasi, Maripan, Aguilar - Martins, Matazo, Tchouameni, Diop - Volland, Ben Yedder (cap.).

L'ASSE veut sortir des bas-fonds de Ligue 1

L'ASSE remonte doucement en Ligue 1. Après une victoire idéale à Bordeaux il y a dix jours, les Verts restent sur trois matchs nuls. Plus de défaites donc, mais certains problèmes restent d'actualité du côté du Forez. Déja peu rassurante, la défense stéphanoise sera remaniée ce soir à Monaco avec la suspension de Moukoudi et la blessure du flop Retsos qui ne devrait pas rester longtemps du côté de Saint-Etienne. Claude Puel devrait offrir sa première titularisation en Ligue 1 au jeune Saidou Sow (18 ans). En attaque, Sainté ne pourra pas compter sur Khazri blessé ni sur Charles Abi pas convoqué par Puel.

Composition Saint-Etienne (4-2-3-1) : Moulin - Debuchy (cap.), Sow, Kolodziejczak, Trauco - Neyou, Camara - Aouchiche, Boudebouz, Nordin - Hamouma.













Par Chemssdine