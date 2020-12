ASSE : Une nouvelle source de tension inquiétante à Sainté

Publié le 24 décembre 2020 à 13:30

Alors que l'ASSE a obtenu un bon match nul (2-2) sur la pelouse de l'AS Monaco, une nouvelle source de tension éclate au sein des Verts. En interne, les choses ne se passent plus comme prévues et l'avenir de Claude Puel pourrait bien être au coeur des prochaines discussions, alors qu'un de ses hommes est en difficulté.

2020, annus horribilis pour l'ASSE

2020 est à oublier pour beaucoup de monde et l'ASSE n'y échappe pas. Les Verts ont conclu leur année par un bon point obtenu sur la pelouse de l'AS Monaco (2-2), mais cela reste insuffisant pour sortir définitivement la tête de l'eau. "On a très bien démarré, car on avait une équipe équilibrée. Après on a été très malheureux. On a perdu des joueurs, sur blessure, à cause du Covid-19 ou en fin de mercato. On a eu jusqu'à huit défenseurs indisponibles. Il a fallu lancer des jeunes qui n'avaient pas encore joué avec la réserve. On a perdu confiance dans notre jeu, offensivement et défensivement", a constaté Claude Puel en conférence de presse, à l'heure d'un premier bilan. "C’est une première partie de saison compliquée", a-t-il logiquement reconnu. Pour 2021, l'entraîneur de l'ASSE veut s'appuyer sur des dernières performances plus convaincantes : "Avec le retour de certains, comme Harold Moukoudi, Mathieu Debuchy et Miguel Trauco, on a retrouvé une assise défensive, repris confiance et réussi des matchs pleins. C'est ce cap qu'il faut garder. Il faut prendre le maximum de points dans les matchs qu'on maîtrise."

La nouvelle année s'annonce déjà tendue

Mais un nouveau problème risque d'émerger très rapidement dans un club qui n'a pas vraiment de répit. "Arrivé dans les bagages de Puel, le 4 octobre 2019, Xavier Thuilot se trouverait fragilisé à son poste de direceur général des services, écrit ce jeudi matin dans ses colonnes L'Equipe. Et pas seulement parce qu'il ne s'entend pas avec Roland Romeyer, le président du directoire de l'ASSE. Par ricochet, l'intouchable (en raison de son gros contrat qui court jusqu'au 30 juin 2022) Puel le serait forcément aussi. Un peu. Quatorze mois après son arrivée, l'ASSE est remontée seulement de la 20e à la 14e place. C'est insuffisant pour un club de cette dimension." Et des changements en interne pourrait avoir lieu, en plus d'un mercato qui devrait voir arriver quelques renforts dans l'effectif de Claude Puel.













Par Matthieu