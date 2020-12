Bordeaux : Jean-Louis Gasset sort la sulfateuse !

Publié le 24 décembre 2020 à 14:15

Les Girondins de Bordeaux se sont une nouvelle fois inclinés face au Stade de Reims ce mercredi (1-3). Une défaite qui a le don de faire sortir de ses gonds Jean-Louis Gasset, le technicien bordelais, qui a littéralement incendié ses joueurs en conférence de presse.

Le constat amer de Gasset

Englués dans le ventre mou du classement, les Bordelais ne sont plus parvenus à remporter deux matchs de suite depuis septembre 2018. Après une victoire encourageante le week-end dernier à la Meinau de Strasbourg (0-2), le club au scapulaire n'est, une nouvelle fois, pas parvenu à réaliser la passe de deux en Ligue 1. Une situation qui exaspère au plus haut point Jean-Louis Gasset, qui s'est montré résigné sur la situation de son équipe et sur son incapacité à ne pas encaisser de buts dans un temps faible : "Quand il y a 2-0 au bout de vingt minutes, c’est difficile. Le match est déjà abîmé… "

"Un groupe qui pense aux tongs, aux lunettes de soleil, aux billets d’avion"

Après ce constat lucide, l'ancien adjoint de Laurent Blanc n'a pas manqué de tacler le manque d'implication de ses joueurs : "Ils étaient peut-être déjà partis en vacances. Pas d’intensité, pas de duels gagnés, pas de technique, c’était une horreur. Il y a des fois des groupes qui pensent aux tongs, aux lunettes de soleil, aux billets d’avion… Jamais je n’aurais pu imaginer qu’on démarrerait comme ça. C’est inexplicable ". Une belle punchline de la part de l'ancien coach de Saint-Etienne, qui promet de faire évoluer les mentalités en 2021 : " En 2021, mon leitmotiv sera d’inculquer à ce groupe un mental de gagnant ". Une sacrée résolution en 2021 pour un habitué au ventre mou ces dernières saisons et qui ne nourrit que très peu d'espoirs chaque saison. Après un mercato sûrement agité, les Girondins pourraient-ils revenir au premier plan ? Gasset, lui, compte bien y parvenir.













Par Chemssdine