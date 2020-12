Real Madrid Mercato : Une piste qui s'envole pour le PSG ?

Publié le 24 décembre 2020 à 18:00

Le mercato approche et cela risque de bouger au Real Madrid. Si Zinédine Zidane a sauvé son poste lors des dernières semaines, il pourrait néanmoins y avoir du mouvement dans son effectif. La Maison Blanche, proche du PSG dans l'espoir d'un deal avec Kylian Mbappé, a plusieurs joueurs dans la balance, mais Leonardo pourrait voir l'un d'entre eux filer au mercato hivernal.

Real Madrid et PSG en pourparlers

Le chamboulement qu'on pouvait attendre au Real Madrid se passe en fait au PSG en ce début d'hiver. Mauricio Pochettino, un temps pressenti pour prendre la succession de Zinédine Zidane en cas d'échec en Ligue des champions, va finalement filer à Paris en remplacement de Thomas Tuchel. Si le coach français a sauvé son poste chez les Merengue, tous les membres de son effectif ne peuvent en dire autant. En effet, avec la volonté du Real et de Florentino Pérez de s'offrir les services de Kylian Mbappé au mercato estival prochain vont forcément venir des discussions avec les dirigeants parisiens. Ces derniers se montreraient gourmands, selon de récentes révélations de TodosFichajes. Leonardo viserait Rodrygo, Marco Asensio et Vinicius Jr. en échange du prodige français. Si Eurosport UK a expliqué il y a quelques jours que le Real Madrid avait bien les fonds pour s'offrir le n°7 parisien, Pérez pourrait mettre au moins un de ces trois joueurs dans la balance.

Arsenal sur l'une des cibles de Leonardo ?

Et ce ne sera pas Vinicius Jr., d'après les informations du Daily Star. Le Brésilien serait en effet sur les plates-bandes d'Arsenal, qui souhaite un véritable changement au sein de son effectif alors que l'équipe de Mikel Arteta est en perdition complète en Premier League, avec une très inquiétante 15e place et seulement 14 points pris en autant de rencontres. Les Gunners se sont encore fait laminer à domicile en League Cup contre Manchester City (1-4) et du sang neuf est primordial. Vinicius, de son côté, est un joueur très utilisé par Zinédine Zidane, mais il semble loin de faire l'unanimité parmi ses coéquipiers. Karim Benzema avait été pris sur le fait en train de dire à Ferland Mendy de ne pas jouer avec le Brésilien de 20 ans. Dans une vidéo de l'an passé récemment dévoilée, on voit également Vinicius complètement ignoré par ses partenaires, Zidane et le staff alors qu'il se signale volontaire pour participer à la séance de tirs au but en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid. Des éléments qui pourraient indiquer un départ proche du joueur. Mais le Paris SG semble avoir été devancé par Arsenal...













Par Matthieu