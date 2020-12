LOSC Mercato : Encore un départ hivernal dans les tuyaux...

Publié le 29 décembre 2020 à 11:45

Le LOSC est co-leader du championnat de France avec l'OL mais craint pour sa deuxième partie de saison avec l'arrivée d'Olivier Létang. Le mercato hivernal s'annonce tendu du côté des Nordistes et même si le nouveau président a assuré vouloir conserver une équipe compétitive, les approches pour des joueurs lillois se multiplient.

Plusieurs joueurs du LOSC suscitent l'intérêt

Olivier Létang va rapidement être jugé sur ses propos lors de son intronisation à la tête du LOSC. "Le challenge est sportif avant tout, avait assuré le successeur de Gérard Lopez. On n'est pas dans une situation où il y a le besoin ou la volonté de vendre un joueur. Le pilier principal, c'est d'avoir un club qui performe au niveau sportif." Si, selon L'Equipe, Lille a de quoi assurer les salaires de ses joueurs pour les six prochains mois, contrairement à d'autres clubs de Ligue 1, plusieurs joueurs du LOSC attire la convoitise en Europe. Renato Sanches est l'un d'entre eux. Le Portugais est pisté par Liverpool et l'Inter Milan et un départ dès cet hiver n'est pas à exclure. Récemment, le Séville FC a évoqué son intérêt pour Jonathan Bamba, tandis que le Benfica a des vues sur le milieu de terrain Boubakary Soumaré. Trois départs qui feraient très mal aux Nordistes et à Christophe Galtier, qui vient déjà de vivre des jours difficiles.

La Lazio Rome entre dans la danse

Mais ces trois cadres de l'équipe de Christophe Galtier ne sont pas les seuls à éveiller la curiosité des recruteurs. Selon les informations de La Voix du Nord, le latéral Domagoj Bradaric serait sur les tablettes de la Lazio Rome. L'international croate est sous contrat jusqu'en 2024 et n'est pas le numéro un sur la liste de la Lazio, qui lui préfère pour le moment Federico Rioca, l'Uruguayen du Club Bruges. À 21 ans, Bradaric a joué 13 matches de Ligue 1 cette saison, ainsi que cinq rencontres en Ligue Europa. Il a réalisé deux passes décisives. La Gazzetta dello Sport a confirmé l'information du journal du Nord de la France, les propos d'Olivier Létang vont donc être mis à rude épreuve dans les semaines à venir. Christophe Galtier, de son côté, espère que les promesses de son nouveau président tiendront, sans quoi le Marseillais pourrait lui aussi quitter l'aventure au LOSC plus vite que prévue.













Par Matthieu