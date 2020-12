Mercato OL : Les Gones sur un latéral droit argentin

Publié le 29 décembre 2020 à 20:45

Leader de Ligue 1 à la trêve, l'OL a de quoi passer de bonnes fêtes de fin d'année. L'hiver devrait être calme dans la capitale des Gaules même si les Lyonnais n'écartent aucune possibilité de faire une bonne affaire. L'une d'entre elles pourrait être l'acquisition d'un défenseur argentin.

Gonzalo Montiel vers l'OL ?

Pas forcément attendu au rang des arrivées, l'Olympique Lyonnais fait parler de lui à l'orée du mercato d'hiver. Récemment impliqué dans un potentiel échange avec la Juventus Turin pour Memphis Depay, Juninho et le board lyonnais s'activaient alors à lui trouver un remplaçant au cas où. Cependant, l'OL chercherait également de quoi renforcer sa défense selon TyC Sports. Alors que le directeur sportif de Lyon assure qu'il n'y aura pas d'arrivées cet hiver, le média argentin nous apprend que les Gones sont venus aux renseignements pour Gonzalo Montiel. Lyon "arrive de manière très sérieuse" sur le dossier selon TyC alors qu'il ne reste que six mois de contrat à Montiel du côté de River Plate.

Un défenseur plein de potentiel

Son contrat expirant en juin, de nombreuses possibilités s'offrent alors à l'OL. Le club septuple champion de France pourrait patienter jusqu'à juin pour s'offrir librement le latéral droit de 23 ans. Ce dernier a d'ailleurs récemment changé d'agent en choisissant Pablo Sabbag, dans l'optique d'un transfert vers le Vieux Continent. River Plate souhaite tout de même toucher une indemnité de transfert pour Montiel dont la clause libératoire est fixée à vingt millions d'euros. Une somme compliquée à aligner pour les pensionnaires du Groupama Stadium, de plus en pleine période de pandémie de Covid-19, qui devrait ainsi attendre l'été pour éventuellement s'offrir le joueur. En tout cas, le profil du joueur est emballant et manque à un poste où le seul Léo Dubois réalise une saison en dents de scie. Mattia De Sciglio, acheté pour supléer l'international français (6 sélections), dépanne finalement à gauche et le board lyonnais semble à la recherche d'un arrière droit. Gonzalo Montiel est un défenseur robuste et dur sur l'homme mais qui dispose néanmoins d'un toucher de balle soyeux. Néo-international argentin (4 sélections), il s'offre une place durable avec l'Albiceleste et un départ en Europe lui permettrait de la conforter. Récemment, il affirmait justement privilégier un départ dès cet hiver, ce qui ne semble pas dans les cordes de l'OL, à moins que....













Par Chemssdine