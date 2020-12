Arsenal : Le retour au premier plan d'Alexandre Lacazette

Publié le 30 décembre 2020 à 20:20

Alors que son aventure du côté d'Arsenal commençait à devenir compliquée suite à la nomination de Mikel Arteta, l'attaquant français des Gunners Alexandre Lacazette semble renaître de ses cendres et devient indiscutable pour le club du nord de Londres. Des performances éblouissantes qui lui permettent de regagner des points auprès du technicien espagnol.

Le supersub Lacazette prouve son indispensabilité

65ème minute à l'Amex Stadium de Brighton. Arsenal est tenu en échec par le club de la station balnéaire anglaise. Mikel Arteta sous le joug des critiques décide alors de lancer Alexandre Lacazette pour tenter de décanter la situation. L'ancien adjoint de Manchester City n'attendra pas longtemps. 29 secondes plus tard, le natif de Lyon est servi par Bukayo Saka et en profite pour ajuster froidement le gardien adverse.

Un effet immédiat qui permet aux Gunners de s'emparer de la victoire qui tombe au meilleur des moments pour Mikel Arteta, dithyrambique sur son attaquant en conférence d'après-match : "Je pense que c’est ce dont rêvent tous les managers, faire venir des gens du banc et gagner le match comme il l’a fait ce soir. Je pense qu’il a été en très bonne forme ces dernières semaines. Il a marqué des buts. Il est plein de confiance."

Arteta en attend plus

Auteur de cinq buts en treize rencontres de Premier League, Lacazette reste sur trois buts en trois matchs dont deux face à Chelsea et Manchester City. Une forme olympique qui ne lui permet pas de postuler à un rôle de titualire inamovible. L'ancien lyonnais n'a été titularisé que 56% de fois cette saison alors qu'il a eu la chance de ne déplorer aucune blessure.

Pourtant, son entraîneur affirme qu'il a raté le match de ce mardi qu'à cause d'une gêne au dos tout en affirmant en attendre plus de l'international français (16 sélections, 3 buts) :"Aujourd'hui, il a mal au dos, il n'a pas pu démarrer le match. Mais il est venu et a remporté le match pour nous, ce qui est extrêmement important. Nous avons besoin de grands joueurs et de joueurs expérimentés pour intervenir dans ces moments difficiles et il le fait à coup sûr. Je pense que Lacazette travaille très dur. Depuis que je suis ici, son travail n’a jamais été un problème. Son nombre de buts pourrait s’améliorer, mais il s’améliore parce qu’il est tellement disposé à le faire pour nous aussi." Des objectifs qui devraient être atteignables pour Lacazette, qui pourrait voir un autre attaquant rejoindre Londres cet hiver...













Par Chemssdine