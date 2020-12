OL Mercato : Un départ imprévu déjà acté cet hiver ?

Publié le 30 décembre 2020 à 18:50

L'OL se prépare à se défendre becs et ongles à l'occasion du mercato hivernal dans l'espoir de conserver son maître à jouer, Memphis Depay. Parallèlement, l'Olympique Lyonnais étudie d'autres opportunités sur le marché des transferts, comme la possibilité de faire signer un latéral et celle de voir partir un joueur arrivé il y a peu à Lyon.

Un mercato qui s'annonce agité pour l'OL

L'Olympique Lyonnais a fait fort en ce début de saison. Les Gones restent sur une série exceptionnelle, marquée notamment par une victoire au Parc des Princes contre le PSG, pour s'offrir la place de leaders de Ligue 1, à égalité de points avec le LOSC. Mais pour conserver cette place le plus longtemps possible, les Lyonnais vont devoir bien négocier le tournant du mercato hivernal. Un dossier inquiète principalement Juninho et les dirigeants lyonnais : celui de Memphis Depay, courtisé depuis longtemps par le FC Barcelone. La Juventus vient également de se positionner sur le Néerlandais de 26 ans. Il sera très difficile de le garder sous les couleurs de l'OL jusqu'à la fin de la saison. En attendant une nouvelle offre du Barça, Lyon étudie plusieurs pistes, comme celles de l'Algérien Islam Slimani ou de l'Argentin Gonzalo Montiel. Mais un autre dossier pourrait perturber le mercato de l'OL.

Un départ bien plus tôt que prévu ?

En effet, un joueur arrivé au mercato estival serait déjà sur le départ. Le défenseur Djamel Benlamri, qui s'est engagé le 5 octobre avec l'OL, pourrait déjà filer cet hiver vers Al Ahli en Arabie Saoudite, annoncent le média local Ennahar et Goal. Un accord serait même proche d'être trouvé entre les deux parties, qui s'entendraient sur un montant de 4 millions d'euros pour l'Algérien de 31 ans. Il y a quelques jours, Djamel Benlamri déclarait être "frustré" à l'OL : "Si je dis non, je mentirais. Je vais bientôt avoir ma chance à l'OL et je suis certain que je vais pouvoir la saisir, je ne doute pas de mes capacités. Je reçois des messages blessants, parfois, par les supporters algériens, mais il faut nous soutenir nous les joueurs pour le bien de l’équipe nationale. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères." Si chères que Benlamri pourrait donc avoir pris la décision de tenter sa chance du côté d'Al Ahli SC.













Par Matthieu