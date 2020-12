ASSE : Déjà deux forfaits confirmés pour Sainté contre Paris

Publié le 31 décembre 2020 à 05:30

L’AS Saint-Étienne reçoit le Paris Saint-Germain le 6 janvier 2021 pour la reprise de la Ligue 1. L’ ASSE devra faire sans deux joueurs importants lors de la réception du PSG lors de la 18e journée du championnat.

L’ ASSE privée de deux joueurs essentiels contre le PSG

La première partie de saison de l’AS Saint-Étienne est loin d’être reluisante. L’ ASSE a terminé à la 14e place de Ligue 1. En 17 sorties, les hommes de Claude Puel n’ont enregistré que quatre victoires contre 7 défaites et 6 nuls. Un choc attend d’ailleurs Saint-Étienne pour son retour à la compétition le 6 janvier 2021. Les Verts seront opposés au Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard. Pour cette affiche, le coach stéphanois ne pourra pas compter sur deux éléments au milieu de terrain. Titulaires en puissance, Yvan Neyou et Mahdi Camara vont manquer la réception de Paris. Réunie mercredi, la Commision de discipline de la LFP a infligé un match de suspension ferme aux deux milieux. Les deux hommes ont récolté trois avertissements en l’espace de dix matchs.

Des inquiétudes pour la réception de Paris ?

Contre le Paris Saint-Germain, Claude Puel espère compter sur Miguel Trauco et Timothée Kolodziejczak. Les deux joueurs étaient absents à la reprise des entraînements ce mercredi à l’Etrat. Respectivement au Pérou et au Mexique, les deux défenseurs ont été autorisés à reprendre les entraînements plus tard. Il n’y a plus qu’à espérer qu’ils seront aptes pour le choc contre le PSG. Outre ces deux éléments, le technicien stéphanois espère pouvoir compter sur Gabriel Silva et Charles Abi. Actuellement blessé, Panagiotis Retsos reste incertain pour le match contre Paris. Le défenseur grec prêté par le Bayer Leverkusen pourrait même quitter les Verts avant cette affiche. Depuis sa signature, il est loin de donner satisfaction. Il n’a disputé que deux rencontres (138 minutes) avec Sainté.













Par Ange A.