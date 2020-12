Juventus : Sami Khedira règle ses comptes avec la Juve !

Publié le 31 décembre 2020 à 16:10

Mis au placard depuis un an et poussé vers la sortie, Sami Khedira n'est plus en odeur de sainteté du côté de la Juventus de Turin. Interrogé par The Athletic, l'ancien joueur du Real Madrid en a profité pour régler ses comptes et pour en dire plus sur ses projets d'avenir.

Khedira fait partie des indésirables de la Juventus

La Juventus se prépare à un destockage massif cet hiver. Voulant déjà se séparer de certains éléments potentiellement bankables, la Vieille Dame compte également se séparer de gros salaires peu ou pas utilisés. Parmi ceux-là, Sami Khedira figure en bonne position. Même pas dans les listes d'éligibilité pour la Serie A et la Champions League, le champion du monde allemand (77 sélections) n'a pas disputé une seule minute de jeu cette saison.

Interrogé par The Athletic, le natif de Stuttgart fait part de son envie de quitter le club piémontais : "C’est inhabituel pour moi et je ne suis pas satisfait. Je suis un gars compétitif, je veux jouer. Mais en attendant, je me suis adapté à la situation et j'essaye d'en tirer le meilleur parti. Je fais partie de la préparation le jour du match et j'assiste à l'analyse vidéo. Mon influence est toujours là. Je me vois comme un mentor pour les jeunes joueurs. Je garde mon niveau d'énergie et ma motivation élevés. Mais à la fin de la journée, je veux être sur le terrain et me battre pour gagner les points. C’est pourquoi j’essaie de changer la donne ou de quitter Turin pour faire ce que j’aime le plus : jouer au football."

Il veut rejoindre la Premier League

Alors qu'un départ satisferait les deux parties, il ne manque plus qu'au milieu défensif de 33 ans de trouver un point de chute. Ayant déclaré à Sky Sports, il y a quelques semaines, vouloir jouer en Premier League pour "compléter sa collection", il a abondé dans ce sens lors de sa nouvelle interview : "Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c'est ce que j'aime. J'ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des entraîneurs de fitness pour me préparer au rythme et à l'intensité de la Premier League. Mon instinct et ma passion me disent que je dois jouer au football, si possible en Premier League. Je travaille dans ce sens."

Lors de son passage au Real Madrid, Khedira a eu la chance d'évoluer sous les ordres de José Mourinho et de Carlo Ancelotti, désormais respectivement coach de Tottenham et d'Everton. Deux destinations qui plaisent à l'allemand : "Carlo et José sont tous les deux des personnalités incroyables dont j’ai tellement appris, aussi bien sur le jeu que sur moi-même. Ils sont tous les deux dans des clubs qui jouent un rôle important dans la ligue. Alors, voyons ce qui se passe." En revanche, une chose est sûre pour lui : son départ de la Juventus est inéluctable et pourrait être acté dès janvier.













Par Chemssdine