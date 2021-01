ASSE Mercato : OGC Nice, Adrian Ursea confirme pour Saliba

Publié le 04 janvier 2021 à 19:15

Comme pressenti, William Salibava s’engager avec l’OGC Nice et non l'ASSE, dans les prochaines heures. Il passe en ce moment la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat avec le Gym.

ASSE : Ursea confirme Saliba en visite médicale

C’est confirmé pour William Saliba à l’OGC Nice. Il est sur la Côte d’Azur en ce moment et y passe les tests médicaux et physiques, avant l’officialisation de son prêt. Adrian Ursea, le nouveau coach du Gym a confirmé l’information. La direction des Aiglons a négocié l’arrivée du défenseur central formé à l'ASSE, en même temps que les Stéphanois. Finalement, ce sont les Aiglons qui ont eu la faveur du joueur de 19 ans et d’Arsenal. William Saliba vient ainsi prendre la place du capitaine Dante, victime d’une rupture du ligament croisé du genou en novembre et indisponible jusqu’à la fin de la saison. L'OGC Nice est 12e avant d'affronter le Stade Brestois (11e) au stade Francis-Le Blé, ce mercredi (18h). L'ex-Stéphanois avait joué 36 matchs avec Sainté, dont 28 en Ligue 1 avant son départ en Angleterre.

William Saliba indésirable à Arsenal

Transféré par l'ASSE à Arsenal le 25 juillet 2019, le natif de Bondy avait passé la saison 2019-2020 à Saint-Étienne. Il avait été prêté à son club formateur dans la foulée de son transfert chez les Gunners. Ayant rejoint le club londonien en juillet 2020, William Saliba est rangé au placard par Mikel Arteta qui ne lui fait pas confiance. C'est ce qui justifie son absence en Premier League depuis son arrivée à Londres. Rappelons que l’arrière révélé sous le maillot des Verts en Ligue 1 lors de l’exercice 2018-2020 avait été recruté sous l’ère Unai Emery. Mais ce dernier a été viré le 29 novembre 2019, soit avant la venue de l’international U20 Tricolore.













Par ALEXIS