PSG Mercato : les dossiers de Leonardo dans l'impasse

Publié le 04 janvier 2021 à 19:45

Le PSG semble voir ses pistes les plus chaudes se refroidir les unes après les autres. Alors que la piste Alaba est évoquée depuis plusieurs semaines, le dossier ne paraît pas prêt d'avancer et les mauvaises nouvelles continuent d'arriver. Après Harry Kane, maintenant un autre joueur des Spurs commence à s'éloigner aussi du PSG.

Alaba, le dossier qui traîne

Alors qu'on évoquait ces dernières heures un refroidissement de la piste Real Madrid en raison du salaire important demandé par le joueur et son agent, Zidane ne semble pas prêt à lâcher la piste Alaba pour autant. Le joueur sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Bayern reste un dossier prioritaire pour le club espagnol. D'autres grands clubs ont rejoint la course, notamment Manchester United, Manchester City, la Juventus et Chelsea. Le PSG qui est également sur le dossier depuis plusieurs semaines fait face à une concurrence féroce et ne paraît pas bien avancé.

Tottenham ferme la porte au PSG

Leonardo qui explorerait les pistes Harry Kane et Dele Alli depuis l'arrivée de l'ex-coach des Spurs au PSG, se heurte là aussi à un mur. Tottenham ne semble pas vouloir se séparer de ses deux joueurs. Si Harry Kane performe au plus haut niveau et engrange les buts, Dele Alli lui traverse une mauvaise période. Très peu présent, il ne semble plus rentrer dans les plans de l'entraineur portugais José Mourihno. Mais le club n'a apparement pas l'intention se séparer ni de l'un ni de l'autre pour le moment. Le journal britannique The Independent révélait il y a quelques heures en effet que des discussions étaient ouvertes avec Harry Kane afin de prolonger son contrat. Dans la foulée, Sky Sports rapporte que la volonté du club est de garder Dele Alli pour le moment. Les deux pistes du PSG prennent un coup dur qui comptait sur l'argument Pochettino pour prendre l'avantage sur ces dossiers.

Si rien d'officiel n'a encore été communiqué, le PSG semble déjà s'embourber dans son mercato qui à ce jour parait illisible. Leonardo devra pourtant construire une stratégie de recrutement cohérente pour relancer le PSG sur les bons rails en travaillant avec Pochettino.













Par Hind