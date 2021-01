PSG Mercato : Un grand nom sur le point de lui échapper

Publié le 04 janvier 2021 à 15:15

Le PSG pourrait bien voir un recrutement important lui échapper. Alors que le mercato hivernal commence à peine, le PSG prépare déjà l'avenir et explore des pistes pour l'été prochain. Depuis la nomination de Mauricio Pochettino à la tête du club parisien, un nom revient régulièrement, celui de Harry Kane. En prévision d'un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été, la star anglaise qui a déjà connu Pochettino à Tottenham serait un gros coup pour le PSG.

Tottenham devance le PSG

Alors que Leonardo travaille sur le mercato de janvier, l'arrivée de Pochettino lui donne l'opportunité d'explorer de nouvelles pistes pour les prochains mois. L'attaquant star des Spurs, Harry Kane, serait un des recrutements envisagés par le PSG. Cependant, le club anglais serait déterminé à garder son meilleur attaquant. Ce dernier est auteur de 17 buts et de 14 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues et encore buteur ce week-end face au Leeds de Bielsa. Pisté déjà par un autre grand club anglais, qui serait prêt à franchir la barre des 100 millions d'euros, Tottenham serait sur le point de proposer au joueur une prolongation avec une augmentation de salaire substantielle.

Des discussions entamées

Selon le quotidien britannique The Independent, des discussions sont en cours entre le club et le joueur. Harry Kane avait déjà signé un contrat de six ans en 2018 et reste donc sous contrat jusqu'en 2024. Cependant, Daniel Levy le propriétaire du club souhaite sécuriser son joueur en fermant la porte aux nombreux clubs intéressés. Parmis eux, Manchester City qui cherche à remplacer Sergio Agüero et le PSG en cas d'un départ de Mbappé. le club anglais semble prêt à tout faire pour garder sa pépite en lui proposant une prolongation avec une augmentation de salaire à la clé. Le joueur quant à lui avait déjà déclaré être très heureux à Tottenham et sous la direction de José Mourinho. La piste Harry Kane semble s'éloigner pour le PSG, sauf si Pochettino réussit à le convaincre de le rejoindre dans son nouveau projet.













