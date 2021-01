Vente OM : Frank McCourt négocie enfin, offre irrefusable !

Publié le 05 janvier 2021 à 06:28

La Vente OM avance ‼️ Le milliardaire américain Frank McCourt, selon de nouvelles révélations, est en négociation pour la vente de l’Olympique de Marseille.

Comment la vente de l’OM se prépare ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que le sujet vente OM balaie tout le reste de l’actualité de l’Olympique de Marseille. Alors que les différents clubs européens sont engagés dans le processus du mercato hivernal, de réels mouvements pour renforcer l’équipe d’ André Villas-Boas ne semblent pas enclenchés. La raison, le propriétaire américain du club phocéen pourrait le vendre dans un avenir plus ou moins proche. Le journaliste Thibaud Vezirian est revenu dans l’actualité marseillaise avec de nouvelles informations sur le processus de vente OM.

Selon le confrère, un nouveau repreneur du club se serait présenté avec une offre difficile à refouler par l’actuel propriétaire. Du 24 au 28 décembre dernier, Frank McCourt aurait directement participé à une réunion sur la vente de l’Olympique de Marseille, selon les affirmations de Thibaud Vezirian, dans une nouvelle vidéo sur YouTube. « Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions. Les deux parties sont entrées dans des rendez-vous donc je ne veux pas non plus tout griller pour que tout fuite...», assure le journaliste. L'offre serait "splendide, très forte, puissante qu'on ne peut pas refuser". Le Bostonien serait venu à cette réunion avec son état-major : "Jeff Ingram, qui pousse plutôt pour une vente avec deux directeurs de l'Olympique de Marseille et ses avocats."

L'actuel patron de l'Olympique de Marseille et son équipe sont restés à ces "longues réunions" qui se sont poursuivies au samedi. Signe de discussions vraiment sérieuses.

Quelle date pour l’officialisation de la vente OM ?

L’offre serait intéressante, sérieuse et concernerait également le Stade Vélodrome. L’idée pour les possibles futurs propriétaires de l’Olympique de Marseille serait de lancer un projet éléphantesque comparable ou capable de rivaliser avec celui du PSG. Ils s'adresseront ensuite à la mairie de Marseille pour le rachat du stade Vélodrome une fois un accord signé avec le propriétaire du club. Les exigences de l’américain auraient été énormes. D’après Vezirian, Frank McCourt attendrait 600 millions d’euros pour la vente OM. Même si la proposition qui lui a été faite est importante (près de 450 millions d'euros, selon son insinuation), elle n’atteindrait pas le montant réclame par l’américain. L’affaire n’est cependant pas perdue puisque McCourt s’accorderait un temps de réflexion avant de donner sa réponse.

Le journaliste collaborateur de C8, CNews, L'Équipe 21 promet de nouvelles révélations, selon la décision du milliardaire américain espérée pour février - mars prochain. « Si McCourt refuse l’offre, je vous tiendrais au courant. Les acheteurs voudraient mettre un directeur sportif, un ancien joueur de l’OM qui aurait déjà été contacté », dit-il avant d’ajouter : « C’est très positif, ça avance, il se passe des choses en coulisses ! »

Pourquoi la vente de l’OM serait une bonne nouvelle pour le club ?

La vente de l’OM serait une excellente nouvelle pour le club et ses supporters. Plus grand club français avec une réelle base populaire, l’Olympique de Marseille pourrait rapidement rayonner si ses nouveaux propriétaires injectent beaucoup d’argent dans son fonctionnement. Le club, en recrutant des joueurs à forte visibilité européenne, relancerait la ferveur des supporters, raviverait plus fortement la rivalité entre le club phocéen et le PSG. Le succès d’une vente de Marseille serait in fine une excellente nouvelle pour le football français puisque la naissance d’un grand rival au PSG relancera le suspense dans la course au titre tous les ans. L’attractivité du football français n'en serait que plus forte.

Entraîneur de l'OM, André Villas-Boas hésite à prolonger son contrat. Après avoir qualifié l'équipe en Ligue des Champions, le portugais espérait l'arrivée de plusieurs joueurs de foot pour renforcer son équipe au mercato de l'été dernier. Ainsi, il serait non seulement mieux armé pour la course au titre cette saison en Ligue 1, mais aussi pour faire un beau parcours en Ligue des Champions. Il avait pour ce faire listé ses besoins auprès de Jacques-Henri Eyraud, à savoir le recrutement d'un défenseur, un latéral, un milieu de terrain défensif, un milieu offensif et surtout d'un attaquant capables de marquer des buts.

Aucun joueur sérieux n'ayant été recruté, le club a lamentablement échoué en Ligue des Champions sans possibilité de reversement en Ligue Europa. Steve Mandanda et ses coéquipiers du club phocéen ont regagné leur base avec une place de derniers de leur groupe dans la compétition européenne, ce qui n'encourage pas l'ancien collaborateur de José Mourinho à envisager son avenir au club dans la durée. Ce type de mauvaises performances seraient de vieux souvenir en cas de rachat de l'OM par ces personnes présentement en négociation avec le propriétaire.

Les transferts de nouveaux joueurs devraient intervenir, seule façon pour les futurs repreneurs de montrer le sérieux de leur projet. Florian Thauvin, un des meilleurs joueurs du club, pourrait alors décider de rester. Le secteur offensif marseillais serait obligatoirement renforcé avec la signature d'au moins un buteur de classe mondiale.

Que pensent les supporters marseillais de la mise en vente de l'Olympique de Marseille ?

Globalement, les supporters marseillais sont favorables à la vente de l'OM. Ils espèrent cette fois que l'Olympique de Marseille passera sous pavillon d'un pays du golf, capable d'injecter d'énormes sommes d'argent dans son fonctionnement. Au début de la tentative de rachat du club par le clan Mourad Boudjellal, plusieurs supporters avaient pris position pour un départ de l'actuel propriétaire.

Mourad Boudjellal promettait un marché des transferts mémorable puisqu'il avait cité les noms de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane comme cibles pour donner du standing au projet qu'il porte. Cette éventualité avait rallié pas mal de supporters marseillais à sa cause. Aujourd'hui encore, les fans Phocéens espèrent toujours un rachat de leur club, seul événement capable de le faire passer devant l'Olympique Lyonnais, lui faire prendre ses distances avec le LOSC et le Stade Rennais, des clubs qui enquiquinent le Paris Saint-Germain dans la course au titre.

Si cette vente venait à se faire, la fin de saison serait fort prometteuse. En cas de retour des supporters dans les tribunes, les matches du club olympien seraient de nouveau fortement suivis. Le club du Vieux-Port ferait la une de l'actualité au mercato estival puisqu'il serait cité dans les rumeurs en tout genre sur des joueurs importants.

Il faut noter qu'à ce jour, l'Olympique de Marseille est le seul club français à avoir remporté une UEFA Ligue des Champions. Une réalité qui le repositionnerait assez rapidement à la place de plus grand club français. Offrir à l'OM un joueur du niveau de Neymar serait la chose qui éteindrait l'hégémonie du Paris SG sur le championnat français.

L'intégralité de la vidéo de Thibaud Vezirian sur la vente OM













Par Gary SLM