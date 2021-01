Transfert Paris SG : Pochettino ouvre la porte à Messi !

Publié le 05 janvier 2021 à 16:05

La première conférence de presse d'avant match de Mauricio Pochettino avec Paris a été l'occasion d'évoquer Lionel Messi. Les rumeurs envoyant le petit Argentin chez les champions de France se sont emballées depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur de Tottenham et ce dernier a été évidemment questionné à ce sujet. Et il ne ferme pas la porte !

Pochettino n'est pas contre Messi à Paris

Lionel Messi et Mauricio Pochettino sont compatibles, on le sait depuis que le sextuple Ballon d'Or a tenté de faire venir son compatriote sur le banc de FC Barcelone en janvier et à l'été dernier. Depuis les propos de Neymar sur son désir de rejouer avec son ancien coéquipier, les rumeurs envoyant Messi au Paris Saint-Germain ont été plus précises. De jour en jour, le génial argentin se rapproche de la capitale française. Présent pour la première fois en conférence de presse avant le match contre l'ASSE, Mauricio Pochettino a évoqué le dossier. "Pour être honnête, nous ne parlons pas beaucoup de ça, a d'abord déclaré le nouveau coach parisien. Tout simplement parce que nous n'en avons pas eu le temps. C'est une période folle où nous essayons de nous adapter, avec beaucoup de réunions, des entraînements, un match à venir à préparer. Il y a des choses dont nous parlerons plus tard, je suis sûr que nous en aurons le temps !"

Paris jouera la carte mercato à fond

Mais Pochettino n'a pas fermé la porte à l'arrivée de Lionel Messi pour autant, loin de là. "Tous les grands joueurs du monde sont bienvenus au Paris Saint-Germain", a lâché l'ancien joueur du club avec un petit sourire. Il a par ailleurs évoqué le mercato dans sa globalité, alors qu'on lui signifiait la possibilité de recruter l'un de ses anciens joueurs, Christian Eriksen, en difficulté à l'Inter Milan. "On vient d'arriver depuis quelques jours. On discute et on travaille tous les jours avec Leonardo. Le Paris SG joue avec les possibilités qui existent. Le contexte sanitaire est difficile. Le moment venu, avec tous les atouts de notre côté, on prendra une décision." L'avenir du club parisien risque de changer radicalement dans les mois à venir avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, mais peut-être aussi de Lionel Messi.













Par Matthieu