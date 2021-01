OL Mercato : Libre, Bruno Genesio vers un retour en Ligue 1 ?

Publié le 06 janvier 2021 à 14:35

Bruno Genesio n’est plus l’entraîneur du Beijing Guoan. Son contrat n’a pas été renouvelé et il a quitté le club chinois. Où va rebondir l’ancien entraîneur de l'OL ? En Ligue 1 ou en Angleterre où il avait des touches avant son exil en Chine ?

Bruno Genesio, de probables pistes devant lui

Bruno Genesio est sur le marché depuis mardi. Le contrat de l'ancien coach de l'OL à la tête de l’encadrement technique du Beijing Guoan a pris fin et n’a pas été reconduit. « Après des négociations amicales, M. Bruno Genesio n'occupera plus le poste d'entraîneur principal de l'équipe du Beijing Guoan à l'issue de son contrat », a officialisé le club de la capitale chinoise. Le technicien français a été immédiatement remplacé par le croate Slaven Bilic. Il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en décembre 2022. Bruno Genesio (54 ans) doit maintenant trouver un club ou rebondir après son expérience de deux saisons à Pékin. Va-t-il revenir en Ligue 1 ? C’est possible, car des clubs sont en quête de coach principal et certains entraîneurs sont en sursis. Il y a par exemple l’OGC Nice qui cherche un entraîneur après le limogeage de Patrick Vieira. Le Gym a nommé Adrian Ursea comme intérimaire, en attendant de mettre la main sur le successeur de Vieira.

Il y a également le FC Nantes qui s’est séparé de Christian Gourcuff. Waldemar Kita a certes nommé, à la surprise générale, Raymond Domenech (68 ans), mais son contrat est de courte durée, soit six mois. Le FC Nantes aura donc besoin d’un nouvel entraîneur en juin 2021. Il y a aussi une place à prendre au Dijon FCO. La direction du club bourguignon a fait confiance à l’ex-adjoint de Stéphane Jobard, David Linarès, mais pas pour longtemps. Il faut cependant dire que le DFCO a très peu de chance d'intéresser Bruno Genesio. À l'OL, le contrat de Rudi Garcia prend fin en juin 2021 et sa prolongation est conditionnée par les résultats de son équipe en fin de saison. Toutefois, un retour de Bruno Genesio à la tête de l'Olympique Lyonnais est à écarter en ce moment, vu son inimitié avec les supporters du club rhodanien.

La Ligue 1 ou l'Angleterre pour l'ex-coach de l'OL ?

En dehors de la Ligue 1, Bruno Genesio peut rebondir en Angleterre. À l’issue de son bail à l'OL, il avait été l’objet de l’intérêt de West Ham ou encore de Newscatle. Les Magies avaient pensé à lui pour remplacer Rafael Benitez à l’été 2019. Rapleosn que le natif de Lyon a dirigé 40 matchs au Beijing Guoan, pour 24 victoires, 9 nuls et 7 défaites. Lors de sa première saison en Chine, Genesio avait fini 2e du championnat derrière Guangzhou Evergrande entraîné par Fabio Cannavaro. La saison écoulée, son équipe a atteint les demi-finales de la Chinese Super League (CSL).













Par ALEXIS