OL : Les Lyonnais avec toutes leurs forces pour affronter Lille

Publié par Clément le 25 avril 2021 à 01:45

Ce dimanche soir, l'OL et le LOSC s'affronteront en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Cet énorme choc promet d'être décisif pour la course au titre, et après quelques craintes, les Gones pourront compter sur un groupe presque au complet.

Lucas Paquetá bien présent dans le groupe de l'OL

Victime d'un énorme coup asséné par Kevin Volland après 10 secondes de jeu face à Monaco en Coupe de France mercredi dernier, Lucas Paquetá ne s'est pas entraîné ce vendredi, ce qui pouvait remettre en question sa participation au match contre Lille, dimanche soir au Groupama Stadium (21 heures). Mais si la présence du Brésilien au coup d'envoi demeure incertaine, l'ancien joueur de l'AC Milan figure bel et bien dans le groupe retenu par Rudi Garcia pour cette rencontre. Autre retour dans les rangs lyonnais : celui du défenseur algérien Djamel Benlamri, blessé avec sa sélection le mois dernier. Seul Sinaly Diomandé, suspendu après son exclusion en Coupe face aux Monégasques, est indisponible face aux Dogues.

L'OL pour renverser le LOSC

Leaders au coup d'envoi de la 34e journée, les Lillois devront à tout prix s'imposer en terres lyonnaises pour conserver leur fauteuil. Mais attention à la désillusion : une défaite ce dimanche soir, couplée d'un succès de Monaco à Angers, ferait descendre les Dogues... à la 4e place ! D'un seul coup ! C'est dire l'enjeu de ce match mais aussi du suspense qui règne au sommet de cette Ligue 1.

Le groupe lyonnais pour affronter Lille

Gardiens : Lopes, Pollersbeck

Défenseurs : Dubois, De Sciglio, Gusto, Marcelo, Denayer, Benlamri, Özkaçar, Cornet, Bard

Milieux : Caqueret, Guimarães, Mendes, Paquetá, Aouar

Attaquants : Toko Ekambi, Kadewere, Cherki, Memphis, Slimani