FC Nantes Mercato : Domenech devance Brest pour un milieu

Publié le 07 janvier 2021 à 15:15

Raymond Domenech a tenu en échec le Stade Rennais (0-0) pour sa première sur le banc du FC Nantes. Au terme d'un match bien triste, l'entraîneur des Canaris s'est dit satisfait de l'envie démontrée par ses joueurs, mais a bien ciblé les manques de son effectif. L'ancien sélectionneur cherche un renfort au milieu de terrain et pourrait avoir trouvé son bonheur du côté de l'OL.

Le FC Nantes cible ses manques

Le FC Nantes s'est satisfait du minimum face au Stade Rennais, mercredi, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Au terme d'un match nul (0-0) plutôt déprimant dans une Beaujoire vide, le derby a accouché d'une souris. Pas de quoi empêcher Raymond Domenech de positiver. "Au bilan comptable, ça ne fait qu’un point, mais j’ai vu une équipe qui a joué ensemble, qui s’est parlée. J’ai aimé cette première dans l’envie", a déclaré le nouveau coach des Canaris à l'issue de la rencontre. Pourtant, si les Nantais ont été solides défensivement face à des Rouge et Noir peu inspirés, dans le jeu, c'est très loin de faire l'affaire. Le FCN n'a presque pas vu le ballon et n'a quasiment rien proposé, s'évertuant à ne pas concéder d'occasions faciles au Stade Rennais. Mais cette première rencontre a permis à l'entraîneur du FC Nantes de mieux cerner son effectif et de confirmer des premières impressions.

Il manque un milieu au FCN

Raymond Domenech ne démord pas de son premier sentiment : il manque un milieu de terrain à son FC Nantes. C'est pour cette raison que Giannelli Imbula est venu passer un essai à la Jonelière en fin de semaine dernière. Mais, après avoir annihiler l'espoir de signer un contrat dans son club formation d'En Avant Guingamp, l'ancien Marseillais ne semble pas convenir au coach des Jaune et Vert. Ainsi, ce dernier se pencherait vers une autre cible pour le mercato hivernal. Et c'est du côté de l'OL que Domenech pense avoir trouvé son bonheur. Le Brésilien Jean Lucas est en effet dans les petits papiers de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France, selon les informations du journaliste de Téléfoot, Fabrice Hawkins. Le milieu relayeur a un bon de sortie du côté de Lyon et le FC Nantes aimerait le faire venir en prêt.

Mais les Canaris ne sont pas les seuls sur le coup et le Stade Brestois pourrait contrecarrer leurs plans. Le promu enthousiasmant semble avoir plus de chances de convaincre Jean Lucas que le club de Waldemar Kita... Pourtant, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, c'est bien le FC Nantes qui tient la corde pour Jean Lucas. Il ne resterait plus que des détails à régler, déclare-t-il sur Twitter.













Par Matthieu