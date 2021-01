FC Barcelone : La renaissance d'Ousmane Dembélé

Publié le 07 janvier 2021 à 19:00

Arrivé en 2017 au FC Barcelone avec l'étiquette de futur très grand joueur, Ousmane Dembélé n'est jamais réellement parvenu à tenir son rang. Miné par les blessures et manquant cruellement de rigueur, l'ailier français a déçu. Pourtant, depuis l'intronisation de Ronald Koeman, l'ancien rennais semble disposer d'un statut de titulaire, en profitant ainsi pour se mettre enfin en évidence.

Dembélé compte bien s'imposer au FC Barcelone

Ousmane Dembélé entame sa quatrième saison au Barça. Alternant entre le bon mais surtout le moins bon, l'aventure du natif de Vernon au sein du club culé n'a pas toujours été heureuse. Néanmoins, la nomination de Ronald Koeman semble avoir rebattu les cartes en Catalogne où le champion du monde 2018 sait qu'il est un titulaire en puissance, si les pépins physiques l'épargnent enfin.

Subissant pas moins de neuf blessures depuis son arrivée, l'ancien ailier du Borussia Dortmund semble enfin plus au point physiquement pour le plus grand plaisir du technicien batave qui a tenu à rester tempéré : "Je pense que s’il se sent bien sur le plan physique, il est mieux sur le terrain. Je ne crois pas qu’il y ait eu des doutes sur ses qualités. Selon moi, les doutes concernent plutôt sa capacité à être en forme sur le plan physique. Pour l’instant, il semble en parfaite condition, mais je dois réfléchir à son temps de jeu et au moment où nous pourrons lui donner du repos parce qu’il n’a pas joué régulièrement depuis un certain temps. Il doit aussi apprendre à gérer son temps de jeu. "

Il a tout pour être titulaire

Auteur d'une très bonne prestation mercredi face à l'Athletic Bilbao (3-2) en Liga, le joueur formé au Stade Rennais a visiblement marqué des points auprès d'une presse catalane généralement très virulente avec lui. Mundo Deportivo déclarait dans son édition du jour : " Le facteur Dembélé. L’autre élément déséquilibrant en attaque a été Dembélé. Le Français cassait les lignes, a donné de la profondeur et libérait des espaces pour les montées de Dest. "

Une entente parfaite avec ses coéquipiers d'attaque qui étaient Pedri et Lionel Messi, qui n'a pas manqué de ravir Ronald Koeman, prêt à offrir une plac de titulaire à l'ambidextre français : "Mais nous connaissons ses qualités et nous savons ce qu’il peut apporter à l’équipe. Il nous apporte beaucoup dans les un-contre-un, dans le jeu en profondeur. Il est très bon offensivement et dans sa conduite de balle. C’est très bien pour l’équipe. " Après une longue traversée du désert, voilà qu'Ousmane Dembélé se met à baigner dans une fontaine de compliments qui devraient lui donner la confiance nécessaire pour s'impsoer comme un titulaire au sein du FC Barcelone dans les semaines et mois à venir.













Par Chemssdine