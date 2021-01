Transfert PSG : Le coup de maître de Neymar se concrétise

Publié le 08 janvier 2021 à 15:15

Neymar ne rend pas que des fiers services sur le terrain au PSG. Le Brésilien, blessé à la cheville lors de la rencontre perdue face à l'OL (0-1) au Parc des Princes, ne chôme pas en attendant son retour au jeu et se mue en directeur sportif pour épauler Leonardo. Et la star du Paris Saint-Germain serait en voie de réaliser le plus beau transfert de l'histoire du club.

Neymar anime le mercato du club

"Il faut demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions rejouer ensemble. Moi, je ne sais pas si je vais partir ou prolonger. Je vais attendre la fin de la saison. L'important, c'est de penser à l'équipe. Je ne veux pas être distrait par autre chose. Si je m'en vais, j'aimerais que cela se passe de la meilleure des manière. Et, dans ce cas, je sais que je reviendrai au club un jour." Les propos de Lionel Messi lors d'une interview accordée à le Sexta ont jeté de nouveaux doutes sur l'avenir de l'Argentin au FC Barcelone. En fin de contrat en juin 2021, le sextuple Ballon d'Or est attendu à Paris par son ancien coéquipier Neymar, qui a rendu public, il y a quelques semaines, son intense désir de rejouer avec Lionel Messi. Et ce, probablement au PSG.

Lionel Messi et Neymar discutent régulièrement, a révélé le Barcelonais. "Je confirme que nous avons un groupe WhatsApp avec Neymar et Luis Suarez. On parle de temps en temps, surtout avec Luis, à qui je parle tous les jours. La dernière fois que Neymar et moi avons parlé, c'était après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui nous a opposés. Je lui ai dit que je ne voulais pas l'affronter dès maintenant. Mais Ney non plus ne voulait pas affronter Barcelone", a expliqué l'Argentin à la Sexta. De son côté, le journal Gol s'est fait plus précis : "Il a des discussions très avancées avec le PSG. À Paris, ils ont mis sur la table un contrat énorme, en incluant une maison clés en main et une école pour ses trois garçons. Messi a dit qu’il voulait jouer un jour en MLS. La question est juste de savoir s’il fera escale au PSG. Et si le panorama ne diffère pas de l’état actuel des choses, la réponse sera oui."

Messi toujours plus proche du PSG

Un "oui" tant attendu de Lionel Messi qui pourrait ne plus tarder. Au Brésil, on est convaincu de la réussite de Neymar dans son entreprise. Le mercato d'été 2021 sera bien celui de l'arrivée du meilleur joueur du monde au PSG, affirme le journaliste Thiago Asmar. Selon lui, face à l'insistance de son ex-coéquipier, Lionel Messi tournerait le dos à son ancien coach, Pep Guardiola, et à Manchester City, qui lui fait les yeux doux, pour se concentrer sur le PSG. Toujours d'après les médias brésiliens, l'Argentin aurait même déjà annoncé la nouvelle sur le groupe WhatsApp dont font aussi partie Neymar et Luis Suarez, tous trois très proches. La star du Paris SG semble donc à deux doigts de réussir son pari fou, mais l'attente d'une information officielle risque d'être longue pour les supporters du PSG.













Par Matthieu