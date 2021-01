Stade Rennais Mercato : Deux prêts et des destinations connues

Publié le 12 janvier 2021 à 09:45

En accrochant l'OL (2-2), samedi en Ligue 1, le Stade Rennais a pu avoir quelques regrets mais a dû se satisfaire de la qualité de son match. Et ce, malgré l'absence en défense de Damien Da Silva, qui pourrait entraîneur l'arrivée d'un défenseur en prêt. Mais dans le sens des départs, ça pourrait bouger également dans les prochains jours du mercato.

Un mercato pas si calme au Stade Rennais ?

Le Stade Rennais a réalisé un excellent match samedi, contre le leader, l'OL. Au Roazhon Park, les joueurs de Julien Stéphan ont bien failli mettre un terme à la série de 13 matches sans défaite des Gones. Mais, alors qu'ils menaient de deux buts, les Rouge et Noir ont été repris en 3 minutes (2-2). C'était presque un match référence des Rennais, malgré le nul final, et ils pourront s'appuyer sur cette performance en seconde partie de saison. Néanmoins, avec les blessures de Damien Da Silva et Daniele Rugani, le Stade Rennais se poserait la question de la venue en prêt d'un défenseur au mercato. Fikayo Tomori, jeune joueur de Chelsea, serait pisté par les Bretons qui l'auraient à l'oeil depuis plusieurs mois. Mais des départs pourraient également avoir lieu dans les jours à venir.

Deux Rouge et Noir sur le départ

"Si des choses doivent être annoncées, elles le seront en temps voulu", a pris l'habitude de dire Julien Stéphan à propos du mercato hivernal. Et il se pourrait bien que les dirigeants du Stade Rennais aient quelques annonces à faire dans les jours à venir. En effet, deux Rouge et Noir seraient sur le départ d'après Goal, qui croit connaître leurs futures destinations. Pour le média sportif, James Léa-Siliki devrait rejoindre Anderlecht. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un prêt avec option d'achat. C'est sans cette clause, en revanche, que Yann Gboho pourrait lui filer s'aguerrir du côté du Nîmes Olympique jusqu'à la fin de saison, sous la forme d'un prêt sec. Mais les résidents des Costières ne sont pas les seuls sur le coup en Ligue 1. Dijon FCO tenterait aussi d'arracher le prêt de Yann Gboho. Un départ des deux joueurs du Stade Rennais à l'occasion de ce mercato hivernal semble vraiment d'actualité.













Par Matthieu