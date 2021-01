Stade Rennais Mercato : Le flop Dalbert part en Espagne !

Publié le 14 janvier 2021 à 10:00

Le Stade Rennais fait le ménage cet hiver et repart ses erreurs du mercato estival. Particulièrement et presque systématiquement décevant sous les couleurs Rouge et Noir, le latéral Dalbert va déjà quitter la Bretagne. Son prêt à Rennes devrait être rompu et le joueur devrait quitter la Ligue 1 pour rejoindre l'Espagne et Valladolid. Adrien Truffert a de beaux jours devant lui !

Le flop retentissant du mercato du SRFC

Trois petits mois et puis s'en va... Le latéral Dalbert Henrique, prêté par l'Inter Milan au Stade Rennais à la fin du mercato estival, quitte déjà les bords de la Vilaine. Le Brésilien n'a jamais convaincu son entraîneur Julien Stéphan et ses performances ont été très moyennes, pour ne pas dire mauvaises, tout au long de sa courte aventure rennaise. Un vrai raté pour la cellule de recrutement rennaise et Florian Maurice, mais un mal pour un bien, puisque la blessure de Faitout Maouassa combinée au niveau très faible de Dalbert ont permis l'explosion au plus haut niveau du jeune Adrien Truffert. Pour l'ancien Niçois Dalbert, c'est un véritable échec et sa prochaine destination est moins qualitative que le Stade Rennais. En effet, l'Intériste va être prêté à Valladolid, 17e de Liga et à la lutte pour le maintien, selon des informations du spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio. Le club italien aurait d'ores et déjà approuvé ce nouveau transfert.

Stade Rennais : Dalbert s'en va, qui d'autre ?

Le Stade Rennais a vite réagi sur le cas Dalbert, afin de ne pas s'encombrer d'un indésirable pour le reste de la saison. Mais, alors que le mercato avait été annoncé "plutôt calme" par Nicolas Holveck, ça se bouscule dans le sens des départs à Rennes. En effet, Georginio Rutter a refusé de prolonger et va quitter le club au plus tard à l'issue de la saison, probablement vers la Bundesliga et Offenheim. Yann Gboho devrait être prêté en Ligue 1, du côté de Nîmes, Dijon ou encore Strasbourg. Mais le Stade Rennais pourrait aussi être à la recherche d'un défenseur central et serait intéressé par le joueur de Chelsea, Fikayo Tomori, ou celui de Lens, Loïc Badé. Ça devrait continuer à bouger dans les prochaines semaines du côté des Rouge et Noir.













Par Matthieu