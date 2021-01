OL Mercato : Les dessous du prêt de Moussa Dembélé dévoilés

Publié le 14 janvier 2021 à 15:30

L'OL a prêté Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid au mercato hivernal, avec une option d’achat, jusqu’au 30 juin 2021. Revenu sur le transfert de l’attaquant, Jean-Michel Aulas a fait des révélations sur les coulisses du départ de ce dernier.

OL : Jean-Michel Aulas harcelé par Moussa Dembélé

Auteur d’un seul but avec l'OL en Ligue 1 cette saison, Moussa Dembélé va terminer la saison à l’Atlético de Madrid. Il a signé un contrat de six mois avec le club de la capitale espagnole. Un prêt payant d’un montant de 1,5 M€, assorti d'une option d'achat fixée à 33,5 M€, à laquelle pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 5 M€, ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert, selon les détails de l’Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas est allé plus loin dans les détails sur les motivations de Moussa Dembélé et en justifiant son transfert. « C’était le moment de lui donner satisfaction », a-t-il déclaré. En effet, c’est bien l’attaquant de l'OL qui a demandé à partir de Lyon, car il disposait d’un bon de sortie. « Moussa n'avait pas eu, alors que c'est un formidable joueur aussi, de réussite en début de saison. […] Il m'a appelé plusieurs fois à la maison… C’est le rôle aussi d'un président d'écouter individuellement et humainement les joueurs », a expliqué le président des Gones.

L’option d'achat obligatoire d'Aulas rejetée

Jean-Michel Aulas a révélé qu’il avait exigé une option d’achat obligatoire pour l'avant-centre formé au PSG. « On voulait bien le laisser partir en prêt, mais il fallait une option d'achat obligatoire. Elle a été recalée par la ligue espagnole et l'équivalent de la DNCG. Donc c'est simplement une option, qui n'est pas obligatoire », a détaillé le grand patron de l'OL. Lié à Lyon jusqu'en juin 2023, Moussa Dembélé pourra ainsi revenir entre Rhône et Saône à l'été, si les Colchoneros ne lèvent pas l'option d'achat qui accompagne son prêt.













Par ALEXIS