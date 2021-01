Ex-OL : Hamza Rafia impressionne pour ses débuts avec la Juve

Publié le 14 janvier 2021 à 20:00

Ancien grand espoir de l'OL, Hamza Rafia avait décidé de traverser les Alpes lors du mercato d'été 2019 afin de tenter l'aventure du côté de la Juventus de Turin. Après avoir franchi de nombreux obstacles dans le Piémont, le natif de Kalaat Senan a sûrement lancé sa carrière italienne hier avec un but salvateur face au Genoa.

Il a eu le courage de quitter l'OL pour l'Italie

Né en Tunisie, le jeune Hamza Rafia arrive en France très tôt et s'installe à Bron, pour y jouer au club de la ville, connue pour avoir vu jouer un Karim Benzema il y a quelques années. Ses très bonnes performances lui permettent de rejoindre l'OL dès ses onze ans, un club au sein duquel il fera toutes ses classes jusqu'à l'effectif réserve, avec lequel il réalisera de grandes performances en Youth League notamment. A l'été 2019, il rejoint finalement la Juventus Turin alors qu'il aurait pu espérer un contrat professionnel à Lyon. Un choix qu'il justifiait par l'envie de découvrir une nouvelle culture :"J'aurais pu rester à Lyon, il y a deux étés, et intégrer le groupe Ligue 1, mais j'ai choisi la Juventus parce qu'on parle d'un très grand club et parce que que je pouvais jouer régulièrement en Serie C pour m'améliorer et grandir dans une réalité différente de celle que j'avais connue pendant mes 10 premières années de carrière."

De la Serie C au but contre la Genoa

En Serie C, troisième division italienne, l'international tunisien (7 sélections) s'éclate et réalise des performances de haut niveau qui lui ont permis d'être souvent convoqué dans les groupes d'Andrea Pirlo. N'ayant pas encore la chance de disputer ses premières minutes sous le maillot bianconeri, l'ailier de 21 ans a eu la chance de jouer ses premières minutes hier lors du huitième de finale de la Coupe d'Italie face à la Genoa. Mal embarqué en prolongations, les joueurs de la Vieille Dame s'en sont remis à l'ancien lyonnais pour décanter la situation. Auteur du but de la victoire permettant de qualifier la Juve pour la suite de la compétition, Rafia a impressionné Andrea Pirlo : "Les jeunes ont fait un grand matches prouvant qu’ils étaient à la hauteur. C’est une grande satisfaction pour moi et le club. Cela signifie qu’ils ont fait le bon choix (de rejoindre la Juve)". Reconnaissant envers son joueur, le champion du monde 2006 sait désormais que Hamza Rafia est prêt et qu'il peut faire appel à lui. L'ancien Lyonnais ne demande que ça.













Par Chemssdine