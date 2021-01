Stade rennais Mercato : Le SRFC proche d’un deal à 5 M€ ?

Publié le 15 janvier 2021 à 05:30

Le Stade rennais pourrait empocher un joli chèque en cas de départ James Léa Siliki. Le milieu de terrain n’entre plus dans les plans de Julien Stéphan, son entraîneur. Une offre aurait même déjà été transmise pour le joueur de 24 ans.

Léa Siliki sur le départ au Stade rennais

Bien que sous contrat avec le Stade rennais jusqu’en 2023, James Léa Siliki voit son avenir menacé. Le milieu de terrain n’entre plus dans les plans de Julien Stéphan. Cette saison, il n’a joué que 10 rencontres (246 minutes), dont six en tant que titulaire. Depuis la reprise, il n’a pas encore été convoqué par le coach du SRFC. Ce qui laisse penser que le natif de Sarcelles pourrait finir la saison loin de la Bretagne. Une hypothèse d’autant plus plausible que le milieu rennais serait sur les tablettes de deux clubs à l’étranger cet hiver. Léa Siliki serait notamment sur les tablettes d’un club italien et d’un autre belge.

Léa Siliki proche de l’Italie cet hiver ?

Goal indique que James Léa Siliki devrait être prêté au RSC Anderlecht. Un accord entre le Stade rennais et la formation belge aurait même déjà été trouvé dans ce sens. Mais comme le révèle Ouest France, le milieu du SRFC privilégierait un départ vers un club évoluant dans l’un des championnats du Top 5 européen. Dans ce sens, Téléfoot assure que le joueur est sur les tablettes du Genoa. Le pensionnaire de Serie A, qui vient de se faire prêter le Marseillais Kevin Strootman, serait déjà passé à l’offensive. Le club italien voudrait l’enrôler dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. L’actuel 17e de Serie A proposerait également de prendre en charge le salaire du joueur durant son prêt. Seulement, la direction du SRFC souhaiterait un prêt payant et empocher 50% sur une éventuelle revente de l’ancien guingampais.













Par Ange A.