OL Mercato : Rudi Garcia s'enflamme pour Islam Slimani

Publié le 15 janvier 2021 à 17:45

Rudi Garcia, coach de l'OL, est revenu sur le transfert d’Islam Slimani, lors de la conférence de presse relative au match qui oppose les Lyonnais au FC Metz, en Ligue 1, dimanche (21h).

OL : Rudi Garcia apprécie bien le profil de Slimani

Libéré de son contrat à Leicester City, Islam Slimani a signé à l'OL au mercato pour une saison et demie, jusqu'en juin 2022. Il remplace numériquement Moussa Dembélé prêté à l’Atlético de Madrid avec une option d’achat. Interrogé sur la venue de l’attaquant international algérien, Rudi Garcia estime qu’il a un profil différent des autres joueurs offensifs de l’Olympique Lyonnais. « Il est différent des attaquants qu’on a », a fait remarquer l’entraineur des Gones. « Ce sera certainement un meilleur joueur de tête que les autres, offensivement et défensivement. Il apportera aussi sa science du faire jouer les autres », a souligné Rudi Garcia. Et ce dernier de rappeler : « La paire qu’il formait avec Ben Yedder (à l’AS Monaco) était très performante. »

Le coach de Lyon compte sur Slimani pour l'objectif C1

Islam Slimani avait été auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs joués en Ligue 1, sous le maillot monégasque, la saison dernière. Indésirable à Leicester City, il était en effet prêté au club du Rocher. « On a un joueur vraiment motivé et il va nous aider dans notre objectif de retrouver la Ligue des Champions. Il pourra jouer sur un des trois postes de l’attaque, en plus il connait bien le championnat de France », s’est réjoui le technicien de l’OL. Pour mémoire, le polyvalent joueur de 32 ans avait marqué 57 buts et offert 15 passes décisives sous les couleurs du Sporting Portugal. Chez les Foxes, il a évidemment peu joué (47 matchs), mais il a réussi à être décisif 20 fois, en marquant 13 buts et en délivrant 7 passes de but.













Par ALEXIS