PSG Mercato : Report des élections au Barça, un don du ciel !

Publié le 15 janvier 2021 à 18:15

Le feuilleton entre Lionel Messi et le PSG connait un nouvel épisode ce vendredi, alors qu'a été décidé le report des élections pour la présidence du Barça, prévues le 24 janvier, à une date ultérieure. La situation sanitaire en Catalogne est telle qu'elle a poussé la Communitat a retardé l'élection par crainte de la propagation du Covid-19. Une situation terrible pour les supporters barcelonais, mais une aubaine pour le Paris Saint-Germain.

Les élections à la présidence du Barça repoussées

Elles étaient tant attendues par les supporters du Barça. Voilà plus de deux mois que l'ex-président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a démissionné, en raison de la situation économique du club, de sa gestion critiquée et du différend qui l'a opposé à Lionel Messi cet été. La date prévue des élections était le 24 janvier, soit quasiment trois mois après la démission de Bartomeu. Un temps qu'on trouvait déjà très long du côté du FC Barcelone et qui bloquait plusieurs dossiers, notamment ceux concernant le mercato. Pendant ce laps de temps, le Barça n'a pas arrangé sa situation. Le club est à la peine sportivement et les dissensions seraient grandes au sein du vestiaire, entre les joueurs à qui a été demandée une baisse de salaire et ceux qui se sont vus offrir une prolongation de contrat. De plus, l'avenir de Lionel Messi est évidemment dans toutes les têtes, notamment celles des candidats à la présidence, et les espoirs de voir le génial Argentin prolonger étaient encore grands du côté de Barcelone.

Une aubaine pour le mercato du PSG

Mais les deniers espoirs catalans s'effondrent comme un château de cartes et la décision du report des élections à une date encore non connue, à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit en Catalogne, avec près de 5000 cas par jour, a mis un dernier coup de massue aux fans du Barça. Mais c'est une décision qui fait les affaires du PSG. En effet, inutile de penser une seconde à une prolongation de Messi tant que le nouveau président barcelonais ne sera pas connu. Et il n'est pas sûr que le sextuple Ballon d'Or attende jusque-là. Déjà en instance de départ, alors que son contrat prend fin en juin 2021, ce report pourrait donner une raison de plus à Messi de quitter Barcelone pour le PSG. La situation économique du Barça est telle que prolonger Messi en ce moment, en pleine crise et avec un président intérimaire, est impensable. Leonardo et le Paris SG devraient alors tenter le tout pour le tout avant l'élection et s'assurer de la présence de Messi en France. Et pour les médias espagnols, la signature de l'Argentin pourrait intervenir à l'issue du huitième de finale de Ligue des champions contre le PSG. Dans quelques semaines maintenant...













Par Matthieu