FC Nantes Mercato : Une pépite en direction de la Bretagne

Publié le 18 janvier 2021 à 22:30

Le FC Nantes pourrait perdre Batista Mendy. Le jeune milieu de terrain refuse toujours de prolonger son contrat qui expire en juin 2021 et plairait à plusieurs clubs, dont deux de Bretagne, lors de ce mercato d'hiver.

FC Nantes : Batista Mendy se rapproche du Stade Brestois

Formé au FC Nantes, Batista Mendy n’a pas pu éclore chez les Canaris. En fait, il n’a pas le temps de jeu qu’il lui fait pour montrer tout son talent. Pourtant, le club de la Cité des Ducs cherche à prolonger son bail prenant fin dans cinq mois. Mais n’étant pas certain de pouvoir jouer régulièrement en Ligue 1, afin de lancers carrière qui n’a toujours pas décollé, le milieu défensif n’est pas enclin à prolonger son contrat. De plus, il fait l’objet de l’intérêt de trois clubs de Ligue 1, dont deux Bretons. D’après Ouest-France, Batista Mendy a bien des raisons de repousser la proposition du FC Nantes. Le journal régional révèle l’intérêt du Stade Brestois, du Stade Rennais et d’Angers SCO.

La pépite aurait même une préférence parmi ses courtisans. « Le Stade brestois a manifesté son intérêt auprès de l’entourage du joueur, lequel semble attiré par le club finistérien », selon la source. Outre ces trois clubs de Ligue 1, le profil du natif de Saint-Nazaire intéresse également des clubs étrangers, dont Brigthon (en Premier League). Vu les nombreuses sollicitations évoquées, Batista Mendy a évidemment « l’embarras du choix ». Cependant, le quotidien de l’Ouest croit savoir que « Brest séduit particulièrement le joueur » du FC Nantes, pour la bonne raison que « le club finistérien fait confiance aux jeunes et n’hésite pas à les lancer dans le bain de la Ligue 1 ».

Un seul match de Ligue 1 pour la pépite des Canaris

Batista Mendy a démarré sa formation dans sa ville natale, avant de rejoindre l'académie du FC Nantes en 2015. Après avoir fait ses classes à la Jonelière, il a obtenu son premier contrat pro, le 2 juillet 2018. Mais depuis, il ne rentre pas dans les plans des différents entraîneurs qui se sont succédé sur le banc de touche des Canaris. Il ne compte qu'une seule apparition en Ligue 1, soit 29 minutes de jeu contre l'AS Monaco, lors de la 3e journée, le 13 septembre 2020. Même avec la réserve, il a disputé seulement 6 matchs, entre 2018 et 2019.

La cible du Stade Brestois écartée un temps au FCN

Pour rappel, Batista Mendy avait été exclu du groupe professionnel du FC Nantes un temps. Même avec la réserve, il avait aussi été mis à l'écart. Selon Christian Gourcuff, il s'agissait d'un « problème contractuel plus que sportif ». « Si vous avez un joueur qui fait la formation et qui part quand il peut rendre au club, ça pose souci », avait-il commenté. Le N°29 du FC Nantes était cependant sur la feuille de match, dimanche dernier, face au RC Lens (1-1), lors de la 20e journée du championnat. Mais il est resté sur le banc de touche.













Par ALEXIS