OM - RC Lens : Les compositions et les enjeux du match

Publié le 20 janvier 2021 à 10:15

Trois mois après la date initiale du match, l'OM va accueillir le RC Lens pour une rencontre en retard de la 9e journée de Ligue 1, qui s'est déroulée le premier week-end d'octobre. Repoussé car l'effectif lensois était touché par le Covid-19, le duel entre les deux équipes promet, ce mercredi soir (21h), au stade Vélodrome.

Le RC Lens vient à Marseille avec des ambitions

Les Lensois n'ont toujours pas connu la victoire en 2021. Pourtant, les joueurs de Franck Haise avaient réalisé une grosse première partie de saison. Ils marquent désormais un peu le pas au point de vue des résultats, mais se déplacent à l'OM avec la volonté de continuer à jouer les troubles-fêtes en Ligue 1. Le RC Lens a déjà eu le scalp du PSG, de l'AS Monaco ou du Stade Rennais, et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec deux duels face à l'Olympique de Marseille en une quinzaine de jours. "Je n'ai pas de doute sur la motivation de l'OM contre nous et pas non plus sur la qualité de l'équipe. Je m'attends à un match très compliqué", a expliqué Franck Haise, l'entraîneur du RCL, en conférence de presse. "Je ne sais pas si c'est le bon moment pour jouer l'OM. Je sais qu'on aura des joueurs extrêmement motivés en face de nous. A nous de faire notre match, c'est le plus important." Et pour cela, Franck Haise sera privé de Loïc Badé et Corentin Jean, blessés, ainsi que de Yannick Cahuzac, suspendu.

La composition probable du RC Lens : Leca - Gradit, Fortes, Haïdara - Clauss, Doucouré, Fofana, Sylla - Kakuta - Kalimuendo, Banza.

L'OM veut laver l'affront nîmois

Côté OM, la défaite à domicile contre la lanterne rouge nîmoise, ce week-end (1-2), a laissé des traces. Les Marseillais se sont "dits les choses" comme le veut la formule consacrée. "J'espère que le message est passé. Du président envers les joueurs, les joueurs envers le staff, il y a eu beaucoup d'échanges. J'espère que ça va amener un impact positif sur l'état d'esprit. On a un match compliqué contre Lens, qui a un système bien en place. C'est intéressant de jouer contre eux, on va voir si le message est passé", a prévenu André Villas-Boas, le coach portugais de l'OM. AVB attend un "changement d'esprit" contre le RC Lens. Cela se fera sans Jordan Amavi et Boubacar Kamara, toujours blessés, mais l'entraîneur marseillais devrait pouvoir compter sur le retour de Steve Mandanda.

La composition probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Caleta-Car, Balerdi, Nagatomo - Gueye, Rongier, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet.













Par Matthieu