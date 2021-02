RC Lens : Des absents à Angers mais une ambition débordante

Publié le 26 février 2021 à 15:35

Le RC Lens de Franck Haise se déplace au stade Raymond-Kopa dimanche (15h), pour y affronter Angers SCO. Un match entre deux équipes qui savent faire du jeu et plutôt enthousiasmantes, mais l'entraîneur lensois ne compte pas laisser ses joueurs finir la saison en roue libre maintenant que le maintien est acquis. Les Artésiens comptent bien aller chercher la meilleure place possible au classement de Ligue 1, alors qu'ils sont pour le moment cinquièmes et potentiellement qualifiable en Ligue Europa. Mais le promus sera privé de plusieurs jours pour défier l'équipe de Stéphane Moulin.

Un groupe restreint pour Haise face à Angers SCO

À deux jours du déplacement du RC Lens sur le terrains d'Angers SCO, Franck Haise a fait un large point médical, avant d'aborder une série de trois matches à l'extérieur qui verra les Sang et Or jouer contre les Angevins, puis à Saint-Etienne mercredi, avant d'aller s'opposer au Red Star en Coupe de France le week-end prochain. "Zakaria Diallo a été malade pendant 48 heures, il est revenu trottiner alors qu’Issiaga Sylla a eu un problème musculaire, a expliqué l'entraîneur lensois en conférence de presse d'avant match. Il sera certainement indisponible contre Angers. Je pense à un retour disponible lundi à l’entraînement collectif. Ignatius Ganago a fait une bonne semaine d’entraînement. Dans le rythme, il n’est pas à 100% mais il est dynamique et de bonne volonté. Il saura nous aider à un moment ou à un autre lors des trois matches qui arrivent. J’ai une idée assez précise de ce que je veux faire sur ces trois matches mais chaque match fera que ça confirmera ou infirmera mes décisions. Certains feront les trois matches mais les 16 ou 17 participeront très certainement."

Le RC Lens ne se fixe aucune limite

La tâche ne sera pas facile face à l'équipe de Stéphane Moulin, toujours difficile à aborder. "On avait été battu logiquement par Angers (1-3 à Bollaert) grâce à leurs transitions et les phases arrêtées, se souvient Franck Haise. On a progressé là-dessus mais il faudra être performants dans ces domaines et bien d’autres pour ne pas subir la même défaite. On restera notamment attentif à Angelo Fulgini, qui est un très bon joueur. Cette équipe sait de toute façon marquer sur coup de pied arrêté et sur attaque placée, elle est très complète." Le SCO est actuellement dixième, en embuscade à cinq petits points du RC Lens. Alors que le maintien ne fait plus aucun doute pour le promu, le coach artésien ne fixe pas de limite à son équipe : "La première mission étant acquise après 26 journées, il y a plein de challenges. Le premier, c’est d’aller gagner à Angers. Je ne me fixe pas de barrière de points. L’objectif est d’aller le plus haut possible, on sait qui on est. Cela n’a pas changé." Avec une mentalité à tout épreuve, le RC Lens peut s'offrir une parenthèse enchanté en fin de saison et retrouver les hautes sphères de la Ligue 1, qu'il n'avait plus connu depuis un moment, se permettant même de rêver à l'Europe. En négociant bien le virage du printemps, les Lensois pourraient devenir le tube de l'été.













Par Matthieu