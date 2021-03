ASSE : Gros danger pour Sainté avec la réception du RC Lens

Publié le 02 mars 2021 à 13:00

La prudence est de mise du côté de l'ASSE, qui a connu la défaite dimanche face au FC Lorient (1-2) au Moustoir, alors qu'elle menait au score. Les Verts ne sont toujours pas tirés d'affaire en Ligue 1, avec une seizième place, à cinq point de Nîmes, barragiste, et six du FC Nantes, relégable. Et mercredi (19h), c'est le RC Lens qui se présente au stade Geoffroy-Guichard, et la tâche s'annonce difficile pour les joueurs de Claude Puel face à l'une des équipes en forme de la saison. Et les Sang et Or ont prévenu, ils viennent à Saint-Etienne pour s'imposer et rien d'autre.

Fin d'une bonne série pour l'ASSE

Après cinq matches sans défaite, avec notamment une belle victoire au Stade Rennais (2-0), l'ASSE a perdu contre le FC Lorient (1-2), dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1. Un coup d'arrêt face à un concurrent pour le maintien, alors que les Verts semblaient avoir le match en main. "Notre série d’invincibilité était intéressante, mais on savait que ce match serait difficile. Il faudra batailler jusqu’au bout. On doit réagir à domicile contre Lens dès mercredi. Ce n’est pas parce qu’on est dans une bonne série qu’automatiquement tout est beau et qu’on peut décompresser. Aujourd’hui, il ne faut pas non plus dramatiser. Restons mesurés dans la victoire comme dans la défaite. Je regrette ce résultat pour nos supporters, mais il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Les Lorientais ont battu Paris et méritaient de gagner à Nîmes. On a perdu cette manche mais il en reste d’autres", avait décrypté l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, après la rencontre face aux Merlus.

Le RC Lens invincible à l'extérieur

Et mercredi, il faudra également se retrousser les manches côté ASSE. Car c'est le RC Lens, étonnant sixième, qui débarque dans le Forez avec une série de six matches sans défaite à l'extérieur toutes compétitions confondues. Menés de deux buts dès la dixième minute à Angers, les joueurs de Franck Haise ont réussi à arracher le nul (2-2), grâce à un but d'Arnaud Kalimuendo à la 92e minute. "Cela prouve bien encore une fois notre état d’esprit qui nous permet de ne pas lâcher, avait fait remarquer Florian Sotoca, attaquant lensois, après le match contre le SCO. On prend des buts évitables contre le cours du jeu. Ça arrive et on a su se remobiliser pour marquer le but du 2-1. On s’est ouvert pour revenir. On mérite ce point. Si on marque avant, il y a la place pour gagner. La série se poursuit à l’extérieur. Il y a de la joie de vivre dans le groupe, maintenant on espère gagner mercredi à Saint-Etienne." L'ASSE est prévenue, les Lensois sont venus pour les trois points. Avec 30 points, Sainté reste sous la menace de la zone rouge, mais n'est également qu'à trois points des Girondins de Bordeaux, qui pointent à la 11e place. Les rangs sont serrés et chaque point serait désormais important pour le maintien.













Par Matthieu