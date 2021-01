Vente OM : McCourt demande conseil en Ligue 1 pour vendre

Publié le 20 janvier 2021 à 16:15

Le dossier Vente OM avance tranquillement en prévision de grands changements au printemps, comme en avait fait par André Villas-Boas en conférence de presse début décembre. Une petite révolution attend l'Olympique de Marseille et elle pourrait bien débuter par le rachat de l'OM et le départ de Frank McCourt. Ce dernier se renseigne d'ailleurs sur le sujet auprès de ses homologues de Ligue 1.

Vente OM : Frank McCourt "va se casser"

La Vente OM est bel et bien dans les tuyaux en 2021. Il y a quelques jours, le journaliste Thibaud Vézirian révélait que les choses s'accéléraient sérieusement, avec des discussions portant autour du rachat du club et du Vélodrome. "J’ai fouillé et, petit à petit, on est revenu vers moi pour me dire que ça faisait plusieurs semaines que Frank McCourt a indiqué qu’il fallait relancer le processus de vente malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud, qui fait sa communication. Il aurait décidé de relancer la machine pour voir un peu comment ça pourrait se faire pour 2021", avait affirmé Vézirian. Avant d'ajouter : "On pourrait avoir un deal en mars ou avril avec une annonce publique et donc la révélation de la Vente OM. Si McCourt refuse l’offre, je vous tiendrai au courant. Les acheteurs voudraient mettre un directeur sportif, un ancien joueur de l'OM qui aurait déjà été contacté. C’est très positif, ça avance, il se passe des choses en coulisses !"

D'autant plus que l'on apprenait en début de semaine que le futur poste de Dimitri Payet à l'issue de sa carrière sportive pourrait bien être directeur du recrutement de l'OM... Pour le journaliste Romain Molina, Frank McCourt va "se casser" de Marseille bientôt. "Je ne sais rien de la Vente OM. La seule chose que je peux vous dire c’est que McCourt va se casser. Mais pas à n’importe quel prix. McCourt a même appelé un président de club de Ligue 1 pour lui demander de l’aider. Je ne vais pas balancer le nom car les gens vont dire que ce n’est pas possible." Des propos qui confirment ceux de Thibaud Vézirian, mais qui ne devrait pas vraiment rassurer les supporters de l'Olympique de Marseille !

Mourad Boudjellal a d'autres projets que l'OM

Une chose semble à peu près sûre, ce n'est pas Mourad Boudjellal qui s'aligne en ce moment sur le dossier Vente OM. L'homme d'affaires est en effet sur un autre projet du côté du Hyères FC, club de National 2 localisé près de Toulon, où l'ancien président du RCT a ses habitudes. Il pourrait en devenir le président et investirait même dans le club de basket local, selon les informations de Nice Matin. Et c'est n'est pas Zinédine Zidane qui accompagnerait Boudjellal, comme il le souhaiterait pour l'OM, mais Nicolas Anelka, qui deviendrait le nouveau directeur sportif de HFC !













