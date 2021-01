OL Mercato : Juventus, Real Madrid…, Aouar a une préférence

Publié le 21 janvier 2021 à 00:00

Après le départ de Moussa Dembélé de l’ OL à l’Atlético Madrid, Houssem Aouar est très sollicité. Ses prétendants, dont la Juventus, s’activent pour le transférer, si possible cet hiver. Cependant, la Serie A ne semble pas la destination privilégiée par le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

OL : De grands clubs sur Houssem Aouar

Disposant d’un bon de sortie de l’ OL, Houssem Aouar peut faire l’objet d’un transfert à tout moment. En cas d’offres intéressantes, Jean-Michel Aulas ne le retiendra pas, comme il l’a fait pour Moussa Dembélé. « C’était le moment de lui donner satisfaction. Moussa m'a appelé plusieurs fois à la maison […]. C'est le rôle aussi d'un président d'écouter individuellement et humainement les joueurs », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais sur les coulisses du transfert de l’attaquant transféré. Le milieu de terrain de 22 ans est également très sollicité. Lors du mercato de l’été dernier, l’offre d’Arsenal d’un montant de 30 M€ avait été repoussée. Outre les Gunners, Manchester City et Liverpool, en Angleterre, apprécie le profil du néo-Tricolore. Houssem Aouar est également dans les petits papiers de Zinedine Zidane au Real Madrid. Et ce n’est pas tout ! Le Fc Barcelone était intéressé un temps par les services du natif de Lyon. Sans oublier la Juventus qui est prête à avancer un montant et à inclure Adrien Rabiot dans son éventuelle proposition à l’ OL, selon Calcio Mercato.

Aouar privilégie le Barça et le Real Madrid

Face à ces nombreux courtisans, tous de gros calibres, le joueur formé à Lyon devrait avoir l’embarras du choix. Si l’on en croit Foot365, « Houssem Aouar a déjà informé ses représentants sur les clubs où il est enclin à poursuivre sa carrière ». Et « sa préférence va vers les deux ténors de la Liga, que sont le Barça et le Real Madrid » d’après le média. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est valorisé à 50 M€ sur le marché. C’est d’ailleurs ce montant que Jean-Michel Aulas exige comme indemnité pour son transfert.













Par ALEXIS