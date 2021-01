OL : Un ancien vole au secours du controversé Anthony Lopes

Publié le 21 janvier 2021 à 01:35

Anthony Lopes a encore fait parler de lui lors de la défaite de Lyon contre le FC Metz (0-1). Ancien portier de l’ OL, Rémy Vercoutre a tenu à apporter son soutien à son ancien coéquipier. Lequel fait face à de nouvelles critiques suite à une sortie aérienne jugée dangereuse contre les Grenats.

Anthony Lopes de nouveau dans le collimateur après OL - Metz

L’Olympique lyonnais a perdu sa place de leader dimanche dernier après sa défaite à domicile contre le FC Metz (0-1). Outre sa responsabilité sur le but d’Aaron Leya Issaka, Anthony Lopes s’est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques. Le portier lyonnais a de nouveau été pointé du doigt après une nouvelle sortie aérienne. Un exercice où le gardien de but lyonnais brille souvent par des gestes mal contrôlés. Contre les Grenats, une collision aérienne avec Vagner Dias a laissé le Messin sur le rectangle vert pendant quelques minutes. De quoi alimenter de nouvelles critiques à l’encontre du Portugais, surtout qu’il s’en est sorti (une fois de plus) sans avertissement.

Vercoutre prend la défense de Lopes

Ancien gardien de l’Olympique lyonnais,Rémy Vercoutre s’est prononcé sur le cas d’Anthony Lopes. Le portier estime que les adversaires de l’ OL en font trop lorsqu’il s’agit du dernier rempart lyonnais. « Le problème aujourd’hui, c’est que dès qu’il fait une sortie, c’est aussitôt interprété. Les joueurs et entraîneurs adverses appuient sur ça pour obtenir une faute, sous prétexte qu’il a un passif. Désormais, il est mis dans une case et tout le monde essaye de lui mettre la pression », a-t-il déclaré dans les colonnes du Progrès. L’ancien lyonnais (2002-2014) craint désormais que ces critiques n’affectent les performances de son ancien coéquipier. « Il ne faudrait pas que ça dénature son jeu et remette en question ses qualités, c’est-à-dire sa vivacité et sa capacité à aller au-devant du danger », a poursuivi Vercoutre.













Par Ange A.