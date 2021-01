OM : Défaite contre Lens, Steve Mandanda secoue le vestiaire

Publié le 21 janvier 2021 à 17:05

L'OM a été surpris par le RC Lens au Vélodrome (0-1), mercredi soir, lors du match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Steve Mandanda est irrité par cette défaite qui plonge davantage l’Olympique de Marseille dans la crise. Il pointe par ailleurs un gros souci chez les Marseillais.

OM : Mandanda note « un problème de communication »

L'OM a concédé une 3e défaite consécutive en championnat, mercredi, face au RC Lens. Steve Mandanda et ses coéquipiers se sont inclinés sur un coup de tête piqué de Simon Banza. Le gardien de but des Marseillais estime qu’il y a eu « un problème de communication » entre lui et ses défenseurs. « Sur le but du Racing Club, ça ne parle pas assez, on n’a pas assez de caractère. Derrière, on est en difficulté, on est souvent en réaction et c’est notre défaut », a constaté le gardien de l’Olympique de Marseille. Suite aux trois points perdus contre Lens, l'équipe d'André Villas-Boas est toujours 6e, mais a désormais 10 points de retard sur le PSG, leader.

Le capitaine marseillais pointe l'état d'esprit de ses coéquipiers

Avant la défaite contre les Lensois, l'OM s’était incliné sur son terrain (0-1) devant le Nîmes Olympique, alors lanterne rouge de la Ligue 1 et avait perdu le Trophée des champions face au PSG. Pour se remettre la tête à l’endroit après ces deux revers, Steve Mandanda révèle que lui et ses coéquipiers avaient tenu une sorte de conseil de guerre. Mais ils ont encore perdu, contre les Sang et Or. De quoi mettre le capitaine en colère. « On a énormément crié, pas mal de choses ont été dites dans le vestiaire, mais il n’y a pas eu une grosse réaction », a-t-il déploré sur l’attitude de l’équipe phocéenne. Pour conclure, Steve Mandanda a aboyé, en bon leader du vestiaire de l'OM : « il y a beaucoup de choses à changer au sein du club, notamment l’état d’esprit ».













Par ALEXIS