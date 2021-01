Stade Rennais : Un gros couac révélé dans le dossier Gboho

Publié le 22 janvier 2021 à 08:30

Le Stade Rennais entend céder sa pépite Yann Gboho cet hiver en prêt pour qu’elle engrange du temps de jeu. Seulement, un obstacle empêche le départ en prêt du jeune attaquant vers un rival de Ligue 1.

Yann Gboho encore loin d’un départ du Stade Rennais ?

Du haut de ses 20 ans, Yann Gboho pourrait vivre une première expérience loin du Stade Rennais. Le club breton souhaite que son jeune attaquant aille gagner du temps de jeu ailleurs. Dans cette perspective, le SRFC est disposé à prêter son polyvalent attaquant cet hiver. Ces derniers jours, un intérêt du Nîmes Olympique a été révélé. Le natif de Man (Côte d’Ivoire) serait même d’accord pour rejoindre les Crocos comme l’indique Le Midi Libre. Mais le journal régional assure également que le club gardois « n’a aucune marge financière » pour prendre en charge une partie du salaire de Gboho. Une situation qui pourrait contraindre l’actuel 18e de Ligue 1 à abandonner cette piste.

Gboho condamné à cirer le banc ?

Outre cet obstacle financier, le journal note également que partir à Nîmes ne garantit pas plus de temps de jeu à Yann Gboho. Jérôme Arpinon, qui vient de recruter l’international japonais Naomichi Ueda, dispose d’un effectif pléthorique. Cette saison, Julien Stéphan a lancé Yann Gboho à 13 reprises : 9 fois en Ligue 1 et 4 en Ligue des champions. Pour le moment, le jeune Rennais ne s’est pas encore montré décisif. La saison dernière, il avait inscrit deux buts en 17 apparitions avec les Rouge et Noir. Formé à Rennes, il est encore sous contrat jusqu’en 2023.













Par Ange A.