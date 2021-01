ASSE - OL : Derby, un ex-capitaine de Lyon annonce la couleur

Publié le 22 janvier 2021 à 16:20

L'OL croise le fer avec son ennemi l’ASSE, dimanche (21h), en clôture de la 21e journée de la Ligue 1. Ancien coéquipier de Juninho (entre 2004 et 2009), Cris a livré son analyse sur le 122e derby entre les deux clubs rivaux.

L'AS Saint-Étienne mal en point avant le derby

L'OL et l'ASSE s’affrontent, dimanche, au stade Geoffroy-Guichard dans un contesté évidemment particulier. Les supporters des clubs sont absents en raison de l’épidémie de coronavirus qui continue de faire rage. Plusieurs joueurs de l’AS Saint-Étienne avaient été testés positifs à la Covid-19 avant le derby 2021. Classés 16es du championnat avec 19 points (20 buts marqués et 30 concédés), les Stéphanois sont mal en point avant leurs retrouvailles avec leur voisin. Ils n’ont gagné qu’un seul de leurs 17 derniers matchs en Ligue 1.

Depuis leur victoire sur les Girondins à Bordeaux (2-1), les Verts sont sur une série de trois matchs nuls et deux défaites consécutives. Soit trois points pris sur 15 possibles, lors des 5 derniers matchs. Quant à l’Olympique Lyonnais, il était leader à la mi-saison, devant le PSG et le LOSC. Mais suite à sa défaite contre le FC Metz (0-1) à Décines, il a chuté à la 3e place. Cependant, l'OL a 21 points de plus que l’ASSE, après 20 journées.

ASSE - OL : Cris redoute un coup de Puel à Rudi Garcia

Pour le quotidien Le Progrès, Cris (Cristiano Marques Gomes, tout son nom) a évoqué le derby si important pour les deux clubs rivaux. Selon lui, les Verts traversent certes le désert, mais les Gones n’ont pas intérêt à les regarder de haut. « Je connais Claude Puel, il va remonter son équipe. C’est un match qui peut changer la suite de la saison pour eux », a-t-il prévenu. Rudi Garcia ne pourra pas compter sur Lucas Paqueta (suspendu), l’un des meilleurs Lyonnais lors de la première moitié de la saison. Cris pense que cela pourrait déstabiliser le coach du club rhodanien dans son dispositif. « J’aurais bien aimé voir jouer Paqueta. C’est un joueur qui va de l’avant, qui perd très peu de ballons. Rudi Garcia a compris qu’il était important par sa qualité de passe vers l’avant, dans l’utilisation de ses trois attaquants », a commenté l’ancien défenseur de l'OL.













Par ALEXIS