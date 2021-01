OM Mercato : Villas-Boas répond à la rumeur sur sa démission

Publié le 22 janvier 2021 à 23:10

L'OM est en crise et son entraîneur est menacé de limogeage. Jacques-Henri Eyraud n’a pas souhaité se livrer sur la question de l’avenir d’André Villas-Boas, après la défaite contre le RC Lens, la 3e consécutive des Marseillais. Ce vendredi, le concerné a, lui, lâché des indices sur son futur, en conférence de presse.

OM : Eyraud évasif sur l'avenir du coach de Marseille

André Villas-Boas était face aux médias pour évoquer le match de l'OM contre l’AS Monaco, samedi (21h) dans la Principauté. Cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1 est précédée d’une défaite des Marseillais au Vélodrome. Après le match perdu face au RC Lens, la colère des supporters est montée contre Jacques-Henri Eyraud déjà dans leur collimateur. Quant au coach de l’Olympique de Marseille, il a toujours le soutien de ses joueurs, mais il est fortement fragilisé par les mauvais de son équipe. Visant une des places qualificatives pour la Ligue des champions, les Olympiens sont 6es avec 32 points, soit 8 points de retard sur le podium de la Ligue 1. Du coup, le public marseillais commence à s'inquiéter pour son équipe. Et il lorgne également le successeur de Rudi Garcia. Interrogé sur la situation de ce dernier dans la cité phocéenne, Jacques-Henri Eyraud a été évasif. « On est dans une mauvaise passe », a-t-il reconnu, avant de répondre à la question sur un éventuel départ d'André Villas-Boas. « Ce n’est pas le sujet du jour », a-t-il balancé.

Villas-Boas : « Je n’ai pas présenté ma démission... »

Contrairement à Jacques-Henri Eyraud resté flou sur la situation actuelle d’André Villas-Boas, ce dernier a indiqué qu’il a le soutien de la direction de l'OM. « Je n’ai pas présenté ma démission, j’ai mis ma place à disposition de la direction. C’est une précision importante », a-t-il rappelé d’abord. « Par rapport aux résultats, à la faible moyenne de points, le mieux que je peux faire pour respecter l’institution OM, c’est d’avoir une discussion. Ils m’ont soutenu et sont prêts pour la suite. On va continuer notre travail jusqu'à la fin de la saison. Le plus important est de bien finir la saison », a rassuré le technicien portugais ensuite.













Par ALEXIS