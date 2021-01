OL Mercato : Jason Denayer évoque l’intérêt du SSC Naples

Publié le 23 janvier 2021 à 15:30

Jason Denayer est devenu un cadre à l'OL. Il avait pourtant été précédé par des appréhensions lors de son arrivée à Lyon. Finalement, le défenseur central a réussi à s’imposer à l'Olympique Lyonnais. La saison dernière le SSC Naples avait même pensé à lui pour se renforcer. Le Belge revient sur l’intérêt des Napolitains.

OL : Jason Denayer ne confirme pas de contact avec Naples

À quelques heures du derby entre l'OL et l’ASSE, Jason Denayer a évoqué sa situation personnelle dans une interview dans L’Équipe. Outre les questions sur sa formation à l’Académie Jean-Marc Guillou (en Belgique), puis à Manchester City où il n’a pas réussi à s’imposer, il a répondu à la rumeur qui l’a annoncé comme un intérêt de Naples, lors du mercato estival dernier. L’arrière central de l’Olympique Lyonnais ne confirme pas de contact avec le club de Serie A. De ce fait, il assure qu’il n’a pas été perturbé par les bruits du mercato 2020, le concernant. « Parce que quand on est au coeur d'un transfert, on sait réellement ce qu'il se passe. On sait s'il y a des pourparlers, ou si c'est juste de l'intox. Et là, ce n'est pas allé assez loin pour que je me pose des questions », a expliqué Jason Denayer, avant le derby contre l'AS Saint-Étienne, dimanche (21h). Resté à l'OL, l’international belge souligné que l’intérêt supposé du club de Campanie « n’est pas allé assez loin pour qu’il se pose des questions ».

Flop à Manchester City et crack à l'Olympique Lyonnais

Jason Denayer est arrivé entre Rhône et Saône en août 2018, en provenance de Manchester City, son dernier club formateur. N’ayant pas réussi à retenir l’attention de Manuel Pellegrini (2014-2016), puis de Pep Guardiola (l’actuel manager et coach des Citizens), le N°5 des Gones, avait été prêté successivement au Celtic FC (2014-2015), à Galatasaray (2015-2016), à Sunderland (2016-2017), puis encore à Galatasaray (2017-2018). Contrairement à la Premier League, Jason Denayer s’est imposé rapidement à l’OL et en Ligue 1. Il a même été capitaine des Lyonnais, sous les ordres de Sylvinho, en début de saison 2019-2020. Crack de l'OL, le Belge de 25 ans a pris part à presque tous les matchs de Lyon en deux saisons et demie, soit 104, pour 4 buts et une passe décisive. Son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas court jusqu’à fin juin 2022.













Par ALEXIS