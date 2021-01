PSG Mercato : Leonardo attend juste un 'oui' sur deux dossiers

Publié le 25 janvier 2021 à 12:15

Le PSG est toujours invaincu depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino et a repris son trône au sommet de la Ligue 1. Mais Leonardo et les dirigeants parisiens ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin et comptent encore renforcer l'effectif dès cet hiver, ou en prévision du mercato estival. Et le directeur sportif n'attend plus que de récolter le fruit de ses efforts.

Mercato : Leonardo a fait tout ce qu'il pouvait

Leonardo a fait le boulot, désormais les clés du mercato d'hiver du PSG ne sont plus entre ses mains. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain attend désormais deux accords, l'un d'un joueur, l'autre d'un président de club, pour tenter de boucler deux dossiers chauds sur le marché des transferts. Le premier concerne l'ailier de Tottenham, Dele Alli. L'Anglais de 24 ans fait l'objet de plusieurs offres du Paris SG depuis quelques mois, qui a déjà tenté de l'attirer lors du mercato estival. Leonardo est revenu à la charge face au soutien sur le dossier de Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin, ancien de la maison Spurs, est très intéressé par l'arrivée de son ex-joueur chez les champions de France. José Mourinho, le coach de Tottenham, ne voit aucun problème à lâcher un joueur sur lequel il ne semble plus compter. Mais le PSG se heurte à un seul homme, le président du club londonien Daniel Levy. Le dirigeants des Spurs hésite toujours à laisser filer, probablement sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'attaquant qui pourrait être utile à l'équipe en cas de blessures au sein de l'effectif de José Mourinho.

Le PSG n'est qu'à un petit accord d'une grosse arrivée

Le second "oui" qu'attend Leonardo est celui de Sergio Ramos. Selon la presse espagnole, le PSG aurait proposé une superbe offre de contrat au défenseur du Real Madrid, en fin de contrat à l'issue de la saison. D'après les informations d'El Transistor et de la Onda Cero, les dirigeants parisien ont mis sur la table un contrat de trois ans avec un salaire annuel d'environ 15 millions d'euros. Une offre sur laquelle le Real Madrid est incapable de s'aligner. Du fait de sa politique de prolongation, tout d'abord. C'est un des points de discorde entre Sergio Ramos et Florentino Pérez : l'international espagnol de 34 ans veut au minimum deux ans de contrat, mais le Real ne prolonge ses trentenaires qu'année après année. Ramos, à Paris, serait assuré d'une fin de carrière tranquille. Mais la pression qu'il impose sur son club, avec l'intérêt appuyé du PSG, pourrait lui permettre d'obtenir ce qu'il souhaite dans son club de coeur. Que cela soit pour le défenseur madrilène ou pour Dele Alli, Leonardo n'a plus qu'à attendre le résultat de ses efforts et espérer que l'issue lui soit positive.













Par Matthieu