OL : Aulas livre les secrets de la large victoire sur l'ASSE

Jean-Michel Aulas est revenu sur l’éclatante victoire de l'OL sur son ennemi l’ASSE, lors du derby disputé dimanche dernier, en clôture de la 21e journée Ligue 1. Il a félicité ses joueurs et l’entraîneur Rudi Garcia, puis a dédié ce succès à Gérard Houllier, disparu en décembre 2020.

OL : Aulas félicite son équipe et rend hommage à Houllier

L'OL a étrillé l’ASSE (5-0) à Geoffroy-Guichard, à la grande satisfaction de Jean-Michel Aulas. Grâce à ce succès, l’Olympique Lyonnais est passé devant l’AS Saint-Étienne, au palmarès du derby entre les deux clubs rivaux. Les Gones ont désormais 45 victoires contre les Verts (44). L’équipe de Rudi Garcia a en effet marché sur celle de Claude Puel lors de la 122e confrontation entre les deux voisins. De quoi réjouir le président du club rhodanien. « L’équipe était bien préparée. Nous avons fait un grand match. Nous avons été supérieurs », a-t-il savouré. « L'ASSE était probablement dans un mauvais jour. J’ai félicité Rudi Garcia et les joueurs. J’ai aussi eu une pensée émue pour Gérard Houllier », a déclaré Jean-Michel Aulas.

Le président de Lyon se réjouit du niveau de la Ligue 1

Grâce à son large succès sur les Stéphanois, l'OL (43 points) reste sur le podium, au contact du PSG et du LOSC (45 points chacun), et a également conforté sa différence de buts (+25). Par ailleurs, l’AS Monaco pointe à la 4e place avec 39 points, suite à sa victoire sur l’OM (3-1). « C’est un beau championnat avec quatre équipes qui se tiennent en très peu de points. C’est un quatuor qui fait honneur au football français », a souligné le dirigeant de l’Olympique Lyonnais. Pour la suite de la saison, Jean-Michel Aulas a réaffirmé sa confiance à l’encadrement technique et au directeur sportif de l'OL. « Je fais confiance au coach, à Juninho, au capitaine Memphis Depay et à tous les joueurs qui composent ce groupe », a-t-il rassuré, avant d'annoncer la couleur sur la course pour finir sur le podium : « Je ne sais pas si c’était un message, mais on a été capable de faire un grand match [contre l'ASSE, ndlr] ».













