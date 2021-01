RC Strasbourg Mercato : Simankan, porte de sortie refermée ?

Publié le 26 janvier 2021 à 13:30

Mohamed Simakan est toujours au RC Strasbourg, à 6 jours de la fermeture du mercato d’hiver. Il est pourtant dragué par l’AC Milan et le RB Leipzig. Aux dernières nouvelles, le jeune défenseur serait parti pour rester en Alsace, au moins jusqu’à l’été prochain.

Le RC Strasbourg intransigeant pour Simakan

Le RC Strasbourg maintient sa position pour Mohamed Simakan, jeune défenseur courtisé par l’AC Milan et le RB Leipzig. Le Racing Club ne souhaite pas lâcher son très prometteur arrière central à 17 M€ (bonus compris). Ce montant représente la proposition faite par le club lombard à son homologue alsacien, selon RMC Sport. En effet, la direction strasbourgeoise exige un montant de 20 M€ pour laisser filer sa pépite, cet hiver. Une somme non négligeable qui a évidemment refroidi le club allemand. Selon les indiscrétions de la source, le RB Leipzig n’a pas transmis d’offre officielle au RC Strasbourg pour Mohamed Simakan, contrairement à l’AC Milan, dont la proposition a été repoussée.

Cependant, cela ne veut pas dire que la formation évoluant en Bundesliga n’est plus intéressée par le défenseur de 20 ans. Bien au contraire, le RB Leipzig a « présenté le nouveau centre d’entraînement du club, en visio, au défenseur ces derniers jours » d’après le média. Vu l’intransigeance des décideurs du RCSA dans le dossier Mohamed Simakan, la radio annonce : « le défenseur strasbourgeois devrait rester en Ligue 1 au moins jusqu’à l’été prochain, malgré le fort intérêt de l’AC Milan, puis du RB Leipzig ».

Mohamed Simakan opéré et indisponible avant mars

Le natif de Marseille est blessé au genou contre le RC Lens, lors de la 19e journée de Ligue 1, le 9 janvier 2021. Il a subi une intervention chirurgicale (une arthroscopie) le 18 janvier et restera indisponible pour une durée d’environ deux mois selon la précision du club de Marc Keller. Crack de l'équipe entraînée par Thierry Laurey, Mohamed Simakan a pris part aux 19 matchs de la phase aller du championnat et il a été titulaire autant de fois. Mieux, il a joué entièrement 16 des 19 matchs, pour un but marqué et une passe décisive délivrée.













Par ALEXIS