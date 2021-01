OM : Pablo Longoria annonce une fin de mercato folle !

Publié le 26 janvier 2021 à 18:15

Auteur, pour beaucoup, d'un mercato hivernal magistral, Pablo Longoria n'a effectivement pas eu froid aux yeux cet hiver. Ayant recruté deux joueurs à des postes cruciaux et ayant débarrassé l'OM de nombreux fardeaux tant sportifs qu'économiques, le head of football espagnol du club marseillais ne compte pas s'arrêter et a annoncé un mercato haletant jusqu'au bout.

Le mercato quasi parfait de l'OM

Malgré les nombreuses secousses que traversent les joueurs tant sur le terrain qu'en interne, il reste néanmoins des membres de l'équipage qui se battent pour ne pas voir le navire marseillais chavirer. C'est le cas de Pablo Longoria, le head of football du club olympien. Concentré sur son mercato, le stratége espagnol a réussi à recruter Pol Lirola et Arkadiusz Milik pour pallier aux problèmes qualitatifs dont souffraient les postes de latéral droit et de buteur. Pour couronner le tout, l'ancien directeur sportif de Valence a réussi à se débarrasser des gros salaires inutiles que représentaient Mitroglou et Strootman et a également envoyé Marley Aké à la Juventus Turin.

Félicité en Canebière par tous les supporters du club phocéen, le natif d'Oviedo demande de la patience à ses derniers avant de vouloir le féliciter : " J'ai fait mon travail. Je dois chercher à faire ça. Le mercato qu'on fait ne peut pas être évalué pendant ce même mercato, ça sera jugé en fin de saison, c'est là qu'on verra si on a pris ou non les bonnes décisions. "

"Ça va s'activer dans les prochains jours", annonce Longoria

Mais voilà, alors que l'on pensait que le mercato hivernal animé de l'OM en était à son épilogue, il semblerait que le dirigeant de 34 ans ne compte pas en rester là. En effet, il se prépare déjà à pallier au départ imminent de Morgan Sanson vers Aston Villa : "On a perdu un joueur important qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif." Les noms de Mehdi Léris, Amine Harit ou encore de Thiago Almada étant cités, il ne reste plus qu'à Longoria à choisir parmi tout ce beau monde à moins que l'Ibère cache d'autres cartes dans sa manche.













Par Chemssdine