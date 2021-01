Transfert PSG : Accord tout proche avec Dele Alli et Tottenham

Publié le 26 janvier 2021 à 17:45

Les négociations avancent désormais vite entre le PSG et Tottenham pour finaliser l'arrivée de Dele Alli chez les champions de France. L'Anglais est tout proche de Paris, Leonardo et les représentants du joueur auraient trouvé un accord, de même avec les Spurs. Ces derniers ne veulent plus régler qu'un petit détail pour finaliser la première arrivée de l'ère Mauricio Pochettino.

Mercato : le dossier Dele Alli est "presque fait"

C'était l'une des premières volontés de Mauricio Pochettino sur le marché des transferts. L'arrivée de Dele Alli ne devrait plus prendre beaucoup de temps du côté du PSG. L'ailier anglais va, sauf rebondissement de dernière minute, débarquer à Paris d'ici la fin du mercato hivernal. L'affaire, qualifiée de "pas facile" par le spécialiste mercato Fabrizio Romano, serait désormais "quasiment faite". Le journaliste italien explique que "le PSG pousse pour faire signer Dele Alli et le joueur veut partir" de Tottenham. Effectivement, le joueur de 24 ans ne fait pas vraiment partie des plans de José Mourinho. L'entraîneur portugais ne compte plus vraiment sur lui en Premier League autrement que pour faire le nombre. Une situation que l'international anglais n'accepte plus, à quelques mois maintenant de l'Euro. "Les discussions sont désormais avancées", a ajouté Fabrizio Romano. "Le deal est presque fait, en prêt jusqu'à la fin de la saison et sans option d'achat", précise encore le journaliste italien.

Un dernier obstacle à l'arrivée de l'Anglais au PSG

Il ne reste plus qu'une toute petite étape dans ce dossier. Un dernier problème à régler du côté des Spurs pour permettre à l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain d'accueillir sa première recrue depuis sa récente nomination. En effet, avant de laisser filer Dele Alli, le président de Tottenham, Daniel Levy, veut d'abord lui trouver un successeur. "Tottenham refusera de laisser partir Dele Alli tant qu'il n'a pas trouvé un remplaçant", a conclu Fabrizio Romano ce mardi après-midi. Le retour au club de Christian Eriksen, milieu de terrain danois en difficulté au sein de l'Inter Milan d'Antonio Conte, pourtant définitivement débloquer la situation. Tottenham est également sur d'autres pistes, et l'arrivée de Dele Alli au PSG ne semble plus être qu'une question de jours.













