Stade Rennais Mercato : Une grosse déception pour Rutter

Publié le 27 janvier 2021 à 10:30

L'information était donné par Julien Stéphan lui-même vendredi : Georginio Rutter devrait partir. Cependant, à en croire les derniers échos de la presse allemande, le joueur pourrait finalement rester cet hiver au Stade Rennais et ne quitter la Bretagne qu'au mercato estival.

Rutter : un échec pour le Stade Rennais

Vendredi en conférence de presse, l'entraîneur des rouge et noir, était dépité au moment d'évoquer le cas de Georginio Rutter. L'avant-centre de 18 ans, aurait décidé de quitter le club, malgré les efforts des dirigeants pour le convaincre de rester. Stéphan s'est montré pessimiste quant à la suite : "La direction communiquera en temps et en heure là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je le regrette, forcément. Chacun est libre de ses choix, on a en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter tous les arguments possibles et imaginables pour la saison prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait qu’il ait fait un autre choix", avait-il déclaré. Le joueur, qui avait pourtant été lancé cette saison par avec le Stade Rennais par son coach, était annoncé du côté de la Bundesliga, au Hoffenheim. Cependant, il y aurait un couac dans le dossier.

Mercato : un départ finalement différé ?

Le contrat de Rutter arrive à sa fin en juin du côté de Rennes. Hoffenheim qui souhaitait récupérer le joueur libre cet été, c'était finalement décidé à formuler une offre pendant ce mercato au Stade Rennais. Selon les informations de RMC, le club allemand aurait soumis une offre supérieure à l'indemnité de formation du joueur à Rennes qu'il récupérerait si le joueur part librement. Cependant, du côté de la presse allemande, on évoque un changement d'avis du côté de Hoffenheim, qui revient à son idée de départ, d'attendre l'été pour recruter le joueur. Selon le média Kicker, l'entraîneur du club 11e de Bundesliga, aurait confirmé une arrivée de Rutter en agent libre l'été seulement. Si cette information se confirme, ce serait un nouveau coup dur pour le Stade Rennais.













Par Hind